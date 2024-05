ETV Bharat / state

ఏపీలో కూలీలను ఢీకొట్టిన ఆర్టీసీ బస్సు - నలుగురు మృతి, ఇద్దరికి గాయాలు - Road Accident In Konaseema District

By ETV Bharat Telangana Team

Bus Was Hit The Workers in Konaseema District ( ETV Bharat )