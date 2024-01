Free Ticket for IND vs Eng Test Match : ప్రభుత్వ పాఠశాల పిల్లలకు రోజుకు 5 వేల మందికి చొప్పున(Free Ticket For Students) అనుమతిస్తామని జగన్‌మోహన్‌ రావు పేర్కొన్నారు. వారికి ఉచితంగా భోజన సదుపాయాన్ని కల్పిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. వారి కోసం ప్రత్యేక డెస్క్‌ ఏర్పాటు చేస్తున్నామని అన్నారు. స్టేడియంలోకి పాస్‌లు ఉన్న వారికే అనుమతి ఉంటుందని వివరించారు. ఈ మ్యాచ్‌ కోసం అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశామని జగన్ మోహన్ రావు తెలిపారు.

Last Updated : Jan 20, 2024, 9:31 PM IST

