ETV Bharat / politics

'సీఎం రేవంత్‌ భర్తీ చేసిన 30 వేల ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్లు ఎప్పుడు ఇచ్చారో చెప్పాలి' - KTR on Jobs Filled Under his Govt

By ETV Bharat Telangana Team Published : 22 hours ago | Updated : 20 hours ago

KTR on Jobs Filled Under his Government Rule ( Etv Bharat )

Last Updated : 20 hours ago