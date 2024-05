మళ్లీ పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు - ఏపీ, తెలంగాణాల్లో ఎంతంటే? - Gold Rate Today

Gold Rate Today May 6, 2024 ( ETV BHARAT TELUGU TEAM )

Updated : May 6, 2024, 9:37 AM IST

Published : May 6, 2024, 9:32 AM IST

By ETV Bharat Telugu Team

Gold Rate Today May 6, 2024 : దేశంలో పసిడి, వెండి ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. ఆదివారం 10 గ్రాముల​ బంగారం ధర రూ.73,500 ఉండగా, సోమవారం నాటికి రూ.281 పెరిగి రూ.73,781కు చేరుకుంది. ఆదివారం కిలో వెండి ధర రూ.82,364 ఉండగా, సోమవారం నాటికి రూ.852 పెరిగి రూ.83,216కు చేరుకుంది. Gold Price In Hyderabad May 6, 2024 : హైదరాబాద్​లో పది గ్రాముల​ బంగారం ధర రూ.73,781గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.83,216గా ఉంది.

హైదరాబాద్​లో పది గ్రాముల​ బంగారం ధర రూ.73,781గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.83,216గా ఉంది. Gold Price In Vijayawada May 6, 2024 : విజయవాడలో పది గ్రాముల పసిడి ధర రూ.రూ.73,781గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.83,216గా ఉంది.

విజయవాడలో పది గ్రాముల పసిడి ధర రూ.రూ.73,781గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.83,216గా ఉంది. Gold Price In Vishakhapatnam May 6, 2024 : విశాఖపట్నంలో 10 గ్రాముల పుత్తడి ధర రూ.రూ.73,781గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.83,216గా ఉంది.

విశాఖపట్నంలో 10 గ్రాముల పుత్తడి ధర రూ.రూ.73,781గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.83,216గా ఉంది. Gold Price In Proddatur May 6, 2024 : ప్రొద్దుటూరులో 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ.రూ.73,781గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.83,216గా ఉంది. గమనిక​ : పైన పేర్కొన్న ధరలు ఉదయం మార్కెట్​ ప్రారంభంలో ఉన్నవి మాత్రమే. ఈ గోల్డ్​, సిల్వర్​ రేట్లు మారుతూ ఉంటాయి. గమనించగలరు. స్పాట్​ గోల్డ్​ ధర?

Spot Gold Price May 6, 2024 : అంతర్జాతీయ మార్కెట్​లోనూ గోల్డ్, సిల్వర్​ రేట్లు పెరిగాయి. ఆదివారం ఔన్స్​ స్పాట్​ గోల్డ్ ధర​ 2302 డాలర్లు ఉండగా, సోమవారం నాటికి 10 డాలర్లు పెరిగి 2312 డాలర్లకు చేరుకుంది. ప్రస్తుతం ఔన్స్​ సిల్వర్​ ధర 26.95 డాలర్లుగా ఉంది. క్రిప్టోకరెన్సీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Cryptocurrency News May 6, 2024 : సోమవారం క్రిప్టో కరెన్సీ ట్రేడింగ్ స్వల్ప లాభాలతో కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం ప్రధాన క్రిప్టో కరెన్సీల విలువలు ఎలా ఉన్నాయంటే? క్రిప్టో కరెన్సీ ప్రస్తుత ధర బిట్​కాయిన్ రూ.49,74,167 ఇథీరియం రూ.2,51,001 టెథర్ రూ.79.59 బైనాన్స్ కాయిన్ రూ.45,285 సొలోనా రూ.11,570 స్టాక్​మార్కెట్ అప్​డేట్స్

Stock Market Today May 6, 2024 : సోమవారం దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు భారీ లాభాలతో ప్రారంభమయ్యాయి. యూఎస్​, యూరోపియన్​ మార్కెట్ల నుంచి సానుకూల సంకేతాలు వస్తుండడమే ఇందుకు కారణం. ప్రస్తుతం బొంబాయి స్టాక్​ ఎక్స్ఛేంజి సూచీ సెన్సెక్స్​ 456 పాయింట్లు లాభపడి 74,333 వద్ద ట్రేడ్​ అవుతోంది. జాతీయ స్టాక్​ ఎక్స్ఛేంజి సూచీ నిఫ్టీ ప్రస్తుతం 94 పాయింట్లు వృద్ధి చెంది 22,570 వద్ద కొనసాగుతోంది. లాభాల్లో కొనసాగుతున్న స్టాక్స్​ : కోటక్ బ్యాంక్​, టీసీఎస్​, ఇండస్​ఇండ్ బ్యాంక్​, సన్​ఫార్మా, మారుతి సుజుకి, విప్రో, ఇన్ఫోసిస్​, ఐటీసీ

కోటక్ బ్యాంక్​, టీసీఎస్​, ఇండస్​ఇండ్ బ్యాంక్​, సన్​ఫార్మా, మారుతి సుజుకి, విప్రో, ఇన్ఫోసిస్​, ఐటీసీ నష్టాల్లో ట్రేడవుతున్న షేర్స్​ : ​టైటాన్​, ఎస్​బీఐ, పవర్​గ్రిడ్​, ఎల్ అండ్​ టీ, ఎన్​టీపీసీ రూపాయి విలువ

Rupee Open May 6, 2024 : అంతర్జాతీయ మార్కెట్​లో రూపాయి విలువ 3 పైసలు పెరిగింది. ప్రస్తుతం డాలర్​తో పోలిస్తే రూపాయి మారకం విలువ రూ.83.42గా ఉంది. పెట్రోల్, డీజిల్​​ ధరలు!

Petrol And Diesel Prices May 6, 2024 : తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఏపీ, తెలంగాణల్లో పెట్రోల్​, డీజిల్​ ధరలు స్థిరంగా ఉన్నాయి. హైదరాబాద్​లో లీటర్ పెట్రోల్​ ధర రూ.107.39గా ఉంది. డీజిల్​ ధర రూ.95.63గా ఉంది. విశాఖపట్నం​లో లీటర్ పెట్రోల్​ ధర రూ.108.27గా ఉంది. డీజిల్​ ధర రూ.96.16గా ఉంది. దిల్లీలో లీటర్​ పెట్రోల్​ ధర రూ.94.76గా ఉంటే, డీజిల్​ ధర రూ.87.66గా ఉంది. రెగ్యులర్ ఇన్​కం + ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ కావాలా? SWP స్ట్రాటజీ ఫాలో అవ్వండి! - Systematic Withdrawal Plan త్వరగా రిటైర్ కావాలని అనుకుంటున్నారా? 'FIRE స్ట్రాటజీ'పై ఓ లుక్కేయండి! - FIRE Strategy

Last Updated : May 6, 2024, 9:37 AM IST