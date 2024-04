రూ.1.5 లక్షల బడ్జెట్లో మంచి బైక్ కొనాలా? టాప్​-10 ఆప్షన్స్ ఇవే! - Best Bikes In 2024

Best Bikes Under 1.5 Lakh : ప్రస్తుత కాలంలో ప్రతి ఇంట్లోనూ బైక్ ఉంటోంది. చిన్న చిన్న అవసరాల కోసం కూడా బైక్​ను వాడుతున్నారు. మరి మీరు కూడా రూ.1,50,000 బడ్జెట్​​లో మంచి బైక్ కొనాలనుకుంటున్నారా? అయితే స్టెలిష్ లుక్స్, బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్, మంచి మైలేజ్ ఇచ్చే బైక్​లు మార్కెట్లో చాలానే అందుబాటులో ఉన్నాయి. వాటిలోని టాప్​-10 బైక్స్​పై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.



1. Hero Splendor Plus Features : హీరో స్ప్లైండర్ ప్లస్ బైక్ సూపర్​ రైడింగ్ ఎక్స్​పీరియన్స్​ను అందిస్తుంది. మంచి మైలేజ్ ఇచ్చే బైక్ కావాలనుకునేవారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చెప్పుకోవచ్చు.

ఇంజిన్ కెపాసిటీ - 97.2 సీసీ

మైలేజ్ - 80.6 kmpl

కెర్బ్ వెయిట్ - 112 కేజీలు

టార్క్ - 8.05 Nm

ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ - 9.8 లీటర్లు

మ్యాక్స్ పవర్​ - 8.02 PS @ 8000 rpm

మ్యాక్స్ టార్క్​ - 8.05 Nm @ 6000 rpm

ధర - రూ.75,141

2. Honda SP 125 Features : హోండా ఎస్​పీ 125 మంచి ఇంజిన్ సామర్థ్యం ఉన్న బైక్. తక్కువ బడ్జెట్​లో మంచి ఫ్యూయెల్ ఎఫీషియెన్సీ ఉన్న బైక్​ కొనాలని అనుకునేవారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది.

ఇంజిన్ కెపాసిటీ - 123.94 సీసీ

మైలేజ్ - 60 kmpl

కెర్బ్ వెయిట్ - 116 కేజీలు

టార్క్ - 10.9 Nm

ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ - 11.2 లీటర్లు

మ్యాక్స్ పవర్​ - 10.87 PS @ 7500 rpm

మ్యాక్స్ టార్క్​ - 10.9 Nm @ 6000 rpm

ధర - రూ.86,017

3. TVS Apache RTR 160 Features : ఈ బైక్ మంచి స్టైలిష్ లుక్స్​తో ఉంటుంది. ఇంజిన్ కెపాసిటీ కూడా బాగుంటుంది. సేఫ్టీ గురించి ఆలోచించేవారు ఈ బైక్​పై ఓ లుక్కేయవచ్చు.

ఇంజిన్ కెపాసిటీ - 159.7 సీసీ

మైలేజ్ - 47 kmpl

కెర్బ్ వెయిట్ - 138 కేజీలు

టార్క్ - 13.85 Nm

ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ - 12 లీటర్లు

మ్యాక్స్ పవర్​ - 13.85 Nm @ 7000 rpm

మ్యాక్స్ టార్క్​ - 16.04 PS @ 8750 rpm

ధర - రూ.1,19,000

4. Bajaj Pulsar 125 Features : బజాజ్ కంపెనీ విడుదల చేసిన బెస్ట్ బైక్​ల్లో ఇది ఒకటి. ఇది 3 వేరియంట్లలో, 5 రంగుల్లో లభిస్తుంది.

ఇంజిన్ కెపాసిటీ - 124.4 సీసీ

మైలేజ్ - 51.46 kmpl

కెర్బ్ వెయిట్ - 142 కేజీలు

టార్క్- 10.8 Nm

ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ - 11.5 లీటర్లు

మ్యాక్స్ పవర్​ - 11.8 PS @ 8500 rpm

మ్యాక్స్ టార్క్​ - 10.8 Nm @ 6500 rpm

ధర - రూ.81,414

5. Hero Xtreme 125R Features : ఈ బైక్ సూపర్ స్టైలిష్ లుక్​తో ఉంటుంది. ఇది 2 వేరియంట్స్​తో, 3 రంగుల్లో అందుబాటులో ఉంది.

ఇంజిన్ కెపాసిటీ - 124.7 సీసీ

మైలేజ్ - 66 kmpl

కెర్బ్ వెయిట్ - 136 కేజీలు

టార్క్ - 10.5 Nm

ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ - 10 లీటర్లు

మ్యాక్స్ పవర్​ - 11.55 PS @ 8250 rpm

మ్యాక్స్ టార్క్​ - 10.5 Nm @ 6000 rpm

ధర - రూ.95,000

6. Honda Shine Features : మంచి ఇంజిన్ కెపాసిటీ ఉన్న బైక్ ఇది. దీనిలో బ్యాలెన్స్​డ్ సస్పెన్షన్ సెటప్ ఉంది.

ఇంజిన్ కెపాసిటీ - 123.94 సీసీ

మైలేజ్ - 55 kmpl

కెర్బ్ వెయిట్ - 114 కేజీలు

టార్క్- 11 Nm

ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ - 10.5 లీటర్లు

మ్యాక్స్ పవర్​ - 10.74 PS @ 7500 rpm

మ్యాక్స్ టార్క్​ - 11 Nm @ 6000 rpm

ధర - రూ.79,800

7. Hero HF Deluxe Features : రోజువారీ ప్రయాణాలు చేసే వారికి ఈ బైక్ మంచి ఆప్షన్ అవుతుంది. ముఖ్యంగా ఇది మంచి మైలేజ్ ఇస్తుంది. బడ్జెట్ ధరలో లభిస్తుంది.

ఇంజిన్ కెపాసిటీ - 97.2 సీసీ

మైలేజ్ - 70 kmpl

కెర్బ్ వెయిట్ - 112 కేజీలు

టార్క్- 8.05 Nm

ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ - 9.6 లీటర్లు

మ్యాక్స్ పవర్​ - 8.02 PS @ 8000 rpm

మ్యాక్స్ టార్క్​ - 8.05 Nm @ 6000 rpm

ధర - రూ.59,998

8. Yamaha FZS-FI V3 Features : ఈ మోడల్ బైక్ మంచి స్టైలిష్ లుక్​తో ఉంటుంది. దీని ఇంజిన్ కెపాసిటీ కూడా బాగుంటుంది.

ఇంజిన్ కెపాసిటీ - 149 సీసీ

మైలేజ్ - 49.31 kmpl

కెర్బ్ వెయిట్ - 135 కేజీలు

టార్క్- 13.3 Nm

ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ - 13 లీటర్లు

మ్యాక్స్ పవర్​ - 12.4 PS @ 7250 rpm

మ్యాక్స్ టార్క్​ - 13.3 Nm @ 5500 rpm

ధర - రూ.1,22,000

9. Honda Unicorn Features : తక్కువ బడ్జెట్లో మంచి మైలేజ్​, రైడింగ్ ఎక్స్​పీరియెన్స్ ఇచ్చే టూ-వీలర్ ఇది.

ఇంజిన్ కెపాసిటీ - 162.7 సీసీ

మైలేజ్ - 60 kmpl

కెర్బ్ వెయిట్ - 140 కేజీలు

టార్క్- 13 Nm

ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ - 13 లీటర్లు

మ్యాక్స్ పవర్​ - 12.91 PS @ 7500 rpm

మ్యాక్స్ టార్క్​ - 14 Nm @ 5500 rpm

ధర - రూ.1,10,000

10. Hero Glamour Features : ఇది చాలా తేలికైన మోటార్‌ సైకిల్. బడ్జెట్​లో బైక్ కొనాలనుకునేవారు ఈ బైక్​ను ఎంచుకోవచ్చు.

ఇంజిన్ కెపాసిటీ - 125 సీసీ

మైలేజ్ - 55 kmpl

కెర్బ్ వెయిట్ - 122.5 కేజీలు

టార్క్ - 10.4 Nm

ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ - 10 లీటర్లు

మ్యాక్స్ పవర్​ - 10.53 PS @ 7500 rpm

మ్యాక్స్ టార్క్​ - 10.4 Nm @ 6000 rpm

ధర - రూ.82,768



