Things to Clean in Washing Machine other than Clothes : ఈ రోజుల్లో వాషింగ్ మెషీన్​ను చాలా మంది ఉపయోగిస్తున్నారు. అయితే.. వాషింగ్​ మెషీన్లో కేవలం బట్టలు మాత్రమే కాకుండా మరికొన్ని వస్తువులను సైతం ఈజీగా వాష్​ చేయవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. మరి ఆ వస్తువులు ఏంటి? వాటిని మెషీన్​లో వేసేముందు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం..

వాషింగ్​ మెషీన్​లో క్లీనింగ్​ కోసం వేసే వస్తువులు:

పిల్లలు ఆడుకునే సాఫ్ట్‌ టాయ్స్‌, క్లాత్‌ లేదా ఫర్‌ మెటీరియల్‌తో తయారుచేసిన బొమ్మలపై త్వరగా దుమ్ము చేరి మురికిగా తయారవుతాయి. కాబట్టి ఆ బొమ్మలను మెష్‌ బ్యాగ్‌లో వేసి వాషింగ్​ మెషీన్​లో క్విక్‌ వాష్‌(Quick Wash) ఆప్షన్‌ ఎంచుకుంటే.. చిటికెలో కొత్త వాటిలా మారిపోతాయని అంటున్నారు.

వంటగదిలో తరచూ ఉపయోగించే స్పాంజ్‌లు, సిలికాన్‌ ట్రివెట్స్‌ (వేడి గిన్నెల అడుగున వేసే మ్యాట్‌), వేడి గిన్నెలు దింపడానికి ఉపయోగించే సిలికాన్‌ మిట్స్‌/అవెన్‌ మిట్స్‌/సిలికాన్‌ గ్లౌజులు.. వంటి వాటినీ వాషింగ్‌ మెషీన్‌లో వేసి క్లీన్​ చేసుకోవచ్చు. అయితే వీటి కోసం మరీ వేడి నీళ్లు కాకుండా గోరువెచ్చని నీళ్లు వచ్చేలా ముందుగా మెషీన్‌లో ఆప్షన్‌ను సెట్‌ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందని చెబుతున్నారు.

ప్రస్తుతం లూఫా స్పాంజ్‌ల వినియోగం కామనైపోయింది. వీటిని ఉపయోగించే సమయంలో చర్మంపై ఉన్న మురికి, మృతకణాలు ఇందులోకి చేరతాయి.. కాబట్టి వీటినీ తరచూ శుభ్రం చేసుకోవాల్సిందే. ఈ క్రమంలోనే వీటిని మెష్‌ బ్యాగ్‌లో ఉంచి.. మెషీన్‌లో వేయవచ్చని అంటున్నారు.

హెయిర్‌ టైస్‌, హెడ్‌ బ్యాండ్స్‌, రబ్బర్‌ బ్యాండ్స్‌.. వంటి హెయిర్‌ యాక్సెసరీస్‌ త్వరగా జిడ్డుగా మారిపోతాయి. వీటిని కూడా మెష్‌ బ్యాగ్‌లో వేసి వాషర్‌లో వేసేస్తే సరి.

ప్రస్తుతం ఏ టైప్​ ఆఫ్​ దుస్తులు వేసుకున్నా బెల్టు పెట్టుకోవడం ఫ్యాషనైపోయింది. కాబట్టి వీటిని వాష్​ చేయాలనుకున్నప్పుడు మెష్‌ బ్యాగ్‌లో వేసి మెషీన్‌లో వేసి ఆన్​చేస్తే సరి. తద్వారా వాటికి ఉండే మెటల్‌ హార్డ్‌వేర్‌ పాడవకుండా ఉంటుంది.

వాషింగ్ మెషిన్ క్లీనింగ్ కోసం బెస్ట్ టిప్స్ - ఫాలో అయ్యారంటే నిమిషాల్లో తళతళ మెరిసిపోవడం పక్కా! - Washing Machine Cleaning Tips

మెషీన్​లో వస్తువులు వేసే ముందు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయాలు:

కాస్త గట్టి వస్తువులు, సున్నితమైన వస్తువుల్ని జిప్‌లాక్‌ ఉన్న మెష్‌ బ్యాగ్‌లో వేసి వాషింగ్​ మెషీన్​లో వేయాలి. తద్వారా అటు వస్తువలు, ఇటు వాషింగ్‌ మెషీన్‌ డ్యామేజ్‌ కాకుండా జాగ్రత్తపడచ్చు.

చాలా వరకు చల్లటి లేదా గోరువెచ్చటి నీటిని ఉపయోగించడమే మంచిది. అలాగే ‘క్విక్‌ వాష్‌ ఆప్షన్‌ ఎంచుకుంటే వస్తువుల నాణ్యత దెబ్బతినకుండా ఉంటుంది.

అన్ని వస్తువులకు గాఢత తక్కువగా ఉండే డిటర్జెంట్‌/లిక్విడ్‌ ఉపయోగించడం బెస్ట్​. మరీ సున్నితంగా ఉన్న వస్తువులైతే క్యాస్టైల్‌ సోప్‌ లిక్విడ్‌ని వాడచ్చు.

కొన్ని వస్తువుల నుంచి దుర్వాసన వస్తుంటుంది. అలాంటప్పుడు వాష్‌ సైకిల్‌లో అరకప్పు వైట్‌ వెనిగర్‌ వేస్తే ప్రాబ్లమ్​ సాల్వ్​.

క్లీన్​ అయిన తర్వాత వీటన్నింటినీ ఎండలో ఆరబెట్టడం వల్ల వాటిలోని బ్యాక్టీరియా, ఇతర క్రిములు తొలగిపోయి మరింత శుభ్రపడతాయి.

వీటన్నింటితో పాటు గుర్తుంచుకోవాల్సిన అతి ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే.. ఆయా వస్తువుల్ని మెషీన్​లో వేసే ముందు వాటి లేబుల్స్​ను గమనించడం మంచిది.

అలాగే మెషీన్​లో ఆయా వస్తువులు శుభ్రం చేసే ఫీచర్లు ఉన్నాయో, లేదో ముందే చూసుకోవడం మర్చిపోవద్దు. తద్వారా ఆయా వస్తువులు, వాషర్‌.. రెండూ పాడవకుండా జాగ్రత్తపడచ్చు.

వాషింగ్ మెషిన్లో ఎన్ని దుస్తులు వేస్తున్నారు? - ఇలా చేస్తే ప్రాణాలకే ప్రమాదం! - Washing Machine Maintenance Tips

బైక్​ వాషింగ్​కు ఎక్కువ డబ్బు ఖర్చు అవుతోందా? ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే మనీ సేవ్​! - bike washing tips

దుస్తుల లైఫ్‌ను పెంచే ట్రిక్​- వాషింగ్​ మెషీన్​లో ఈ సెట్టింగ్స్ చేస్తే సరి!​