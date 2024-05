ETV Bharat / bharat

నగల దుకాణంపై ఈడీ దాడులు- 30 గంటలు సెర్చింగ్​- రూ.116 కోట్ల విలువైన ఆస్తులు సీజ్​ - IT raids in Nashik

Updated : May 26, 2024, 1:45 PM IST

Published : May 26, 2024, 12:44 PM IST

By ETV Bharat Telugu Team

IT raids on Surana Jewellers in Nashik ( ETV Bharat )