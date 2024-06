ETV Bharat / technology

వాట్సాప్​ నయా వీడియో కాల్​ ఫీచర్స్​​ - స్క్రీన్​​ షేరింగ్, స్పీకర్ స్పాట్​లైట్​ - గూగుల్​ మీట్​, జూమ్​లకు పోటీగా! - WhatsApp Video Call Features

By ETV Bharat Telugu Team

WhatsApp video calls get three new features ( ANI )