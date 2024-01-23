అయోధ్యకు పొటెత్తిన భక్తులు- దర్శనం కోసం భారీ క్యూ

Ayodhya Ram Temple Crowd : అయోధ్యకు భక్తుల తాకిడి మొదలైంది. కొత్త మందిరంలో కొలువుదీరిన శ్రీరామచంద్రుడిని దర్శించుకునేందుకు మంగళవారం నుంచి సామాన్య భక్తులు కూడా అనుమతి ఇచ్చారు. దీంతో వేల సంఖ్యలో భక్తులు అయోధ్యకు తరలివస్తున్నారు. దీంతో మంగళవారం తెల్లవారుజామున 3 గంటల నుంచే దర్శనం కోసం భారీ క్యూ ఏర్పడింది.
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#WATCH | Uttar Pradesh: Devotees in long queues to visit Ayodhya's Hanuman Garhi Temple today.— ANI (@ANI) January 23, 2024
The Pran Pratishtha ceremony was done yesterday at Shri Ram Janmabhoomi Temple. pic.twitter.com/mSZIyjN53Z
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VIDEO | Devotees gather in large numbers at Ayodhya Ram Temple, day after Pran Pratishtha ceremony.#RamMandir #AyodhyaRamMandir pic.twitter.com/KHwxWpNXY3— Press Trust of India (@PTI_News) January 23, 2024
మంగళవారం ఉదయం ఏడు గంటల సమయంలో రాముడికి హారతి ఇచ్చారు. అనంతరం భక్తులు దర్శించేందుకు అనుమతి ఇచ్చారు. ఆలయానికి వెళ్లే వారు తప్పనిసరిగా ఏదైనా గుర్తింపు కార్డును తీసుకెళ్లాలని శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్ట్ తెలిపింది. అయితే ఉదయం హారతి కార్యక్రమానికి పరిమితంగా ఉచిత పాస్లు అందించారు. మరోవైపు పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు అయోధ్యకు వస్తుండటం వల్ల ప్రభుత్వం భద్రతను కట్టుదిట్టం చేసింది.
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VIDEO | Aarti performed at Ram Temple in Ayodhya a day after the Pran Pratishtha ceremony.#RamMandirPranPrathistha pic.twitter.com/TwGkFf59tX— Press Trust of India (@PTI_News) January 23, 2024
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#WATCH | Ayodhya, Uttar Pradesh: Devotees gather in large numbers at Shri Ram temple on the first day after the Pran Pratishtha ceremony pic.twitter.com/EGo9yr9sXS— ANI (@ANI) January 23, 2024
దర్శన, హారతి వేళలు
శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్ట్ దర్శనం, హారతి వేళల వివరాలను వెబ్సైట్లో వెల్లడించింది. ఉదయం 7 నుంచి 11:30 గంటల వరకు, మధ్యాహ్నం 2 నుంచి రాత్రి 7 గంటల వరకు దర్శనానికి అనుమతి ఇచ్చారు. హారతి వేళలను ఉదయం 6:30 గంటలకు అని పేర్కొన్నారు. అయితే ఈ దర్శనం కోసం ఒక రోజు ముందుగానే అడ్వాన్స్ బుకింగ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సంధ్యా హారతి రాత్రి 7:30 గంటలకు ఉంటుంది.