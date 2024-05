How to Make Aloo Masala Sandwich in Telugu : ఎవరికైనా డైలీ బ్రేక్​ఫాస్ట్​ సమయంలో లేదా స్నాక్స్ టైమ్​లో ఒకే రకం ఆహారాలను పెడితే నచ్చదు. ఇక పిల్లలు అయితే.. డైలీ ఇడ్లీ, ఉప్మా, దోశయేనా మమ్మీ అని తినకుండా మారాం చేస్తుంటారు. రోజూ తిన్నవే తిని బోర్ కొడుతుందంటారు. కాబట్టి ఈసారి వారికి బోర్​గా అనిపించకుండా కొత్తగా.. ఆలూ మసాలా సాండ్​విచ్ చేసి పెట్టండి. దీని కోసం మిగతా బ్రేక్​ఫాస్ట్​(Breakfast) ఐటమ్స్​లా ఎక్కువ కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. చాలా తక్కువ సమయంలో దీనిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే దీన్ని వేడివేడిగా తింటే రుచి అదిరిపోతుంది. ఇవి రెండు మూడు తినగానే పొట్ట నిండిన భావన కలుగుతుంది. అంతేకాదు.. ఈ రెసిపీలో ఉపయోగించే ఆహార పదార్థాలు ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఈ ప్రాసెస్​లో ఆలూ మసాలా సాండ్​విచ్​ను.. ప్రిపేర్ చేసి మీ పిల్లలకు పెట్టారంటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు! మరి, ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి? దీనిని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

బ్రెడ్ ముక్కలు - నాలుగు

బంగాళదుంప - 1

బఠానీలు - పావు కప్పు

టమాట కెచప్ - రెండు స్పూన్లు

ఉల్లిపాయ - ఒకటి

గరం మసాలా పొడి - పావు స్పూన్

మిరియాల పొడి - పావు స్పూను

ఉప్పు - రుచికి సరిపడా

బటర్ - కొద్దిగా

పుదీనా చట్నీ - రెండు స్పూన్లు

చాట్​ మసాలా - అర టీ స్పూన్​

బ్రేక్​ఫాస్ట్​గా రోజూ దోశ తినొచ్చా? తింటే ఏం అవుతుంది? డాక్టర్ల సమాధానమిదే!

ఆలూ మసాలా సాండ్‌విచ్ రెసిపీ తయారీ విధానం :

ముందుగా బంగాళదుంప, బఠానీలను ఉడికించి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఒక ఉల్లిపాయను సన్నగా తరిగి పెట్టుకోవాలి.

అలాగే ఈ రెసిపీలోకి కావాల్సిన పుదీనా చట్నీని ముందే ప్రిపేర్ చేసుకొని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.

ఇప్పుడు ఒక బౌల్​లో ఉడికించిన ఆలుగడ్డను తీసుకొని చేత్తో బాగా నలిపి మెత్తగా చేసుకోవాలి.

ఆ తర్వాత అందులోనే సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు, ఉడికించుకున్న బఠానీలు, తగినంత సాల్ట్, గరం మసాలా, మిరియాల పొడి, చాట్ మసాలా వేసుకొని ఆ మిశ్రమాన్ని చేతితోనే బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.

అనంతరం రెండు బ్రెడ్ ముక్కలు తీసుకొని అందులో ఒక ముక్కపై టమాట కెచప్​ను రాసుకోవాలి. మరో బ్రెడ్​ ముక్కపై పుదీనా చట్నీని అప్లై చేసుకోవాలి.

ఇప్పుడు ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న బంగాళదుంప మిశ్రమాన్ని ఆ రెండు బ్రెడ్ ముక్కల మధ్యలో కొద్దిగా వేసి వాటిని సాండ్​విచ్​ లాగా చేత్తో నొక్కుకోవాలి.

ఆ తర్వాత స్టౌపై ప్యాన్ పెట్టి కొద్దిగా బటర్​ వేసుకొని ఆ సాండ్​విచ్​ను రెండు వైపులా టోస్ట్ చేసుకోవాలి. అంతే.. నోరూరించే టేస్టీ టేస్టీ ఆలూ మసాలా సాండ్​విచ్ రెడీ!

క్షణాల్లో టిఫెన్స్​ రెడీ - టేస్ట్​ అండ్​ హెల్త్​ కూడా సూపర్​!