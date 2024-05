ETV Bharat / entertainment

దీపికకు అరుదైన గౌరవం- తొలి భారతీయ నటిగా రికార్డ్! - Deepika Padukone

By ETV Bharat Telugu Team Published : May 18, 2024, 7:10 AM IST | Updated : May 18, 2024, 9:32 AM IST

Deepika Padukone ( Source: Getty Images )

Last Updated : May 18, 2024, 9:32 AM IST