ETV Bharat / bharat

కదులుతున్న బస్సులో సడెన్​గా మంటలు- 9మంది సజీవ దహనం- మరో 24మందికి గాయాలు - Bus Fire Accident

By ETV Bharat Telugu Team Published : May 18, 2024, 7:15 AM IST | Updated : May 18, 2024, 8:48 AM IST

Bus Fire Accident In Haryana ( ETV Bharat )

Last Updated : May 18, 2024, 8:48 AM IST