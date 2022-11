காலிப்பணியிடங்கள்:

TECHNICIAN (PROCESS) பதவிக்கு என மொத்தம் 45 பணியிடங்கள் உள்ளன. அவை UR பிரிவினருக்கு – 18, SC பிரிவினருக்கு – 5, ST பிரிவினருக்கு – 13, OBC – NCL பிரிவிற்கு – 7, EWS பிரிவிற்கு – 2 என ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

வயது வரம்பு:

விண்ணப்பதாரர்கள் வயதானது அதிகபட்சம் 35 க்குள் இருக்க வேண்டும்.

கல்வி தகுதி:

அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக் கழகங்கள் அல்லது கல்வி நிறுவனங்களில் இருந்து B.Sc. Degree in Chemistry/Industrial Chemistry OR Diploma in Engineering (Chemical Engineering/Chemical Technology (including Petrochemical Technology) தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

சம்பள விவரம்:

தேர்வு செய்யப்படும் விண்ணப்பத்தார்களுக்கு ரூ.9250 - 32000 சம்பளம் வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தேர்வு முறை:

விண்ணப்பதாரர்கள் Computer Based Test மூலம் தேர்வு செய்யப்பட உள்ளனர்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை:

விருப்பமுள்ளவர்கள் http://www.fact.co.in/ என்ற இணைய முகவரி மூலம் 16.11.2022 தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

