காலிப்பணியிடங்கள்:

Project Associate (Mathematics) – 1

Project Associate (Software) – 1

வயது வரம்பு:

04-11-2022 தேதியின் படி விண்ணப்பதாரர்களின் அதிகபட்ச வயது 35க்குள் இருக்க வேண்டும்.

கல்வி தகுதி:

விண்ணப்பதாரர்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்விநிலையங்கள் அல்லது பல்கலைக்கழகங்களில் பட்டப்படிப்பு முடித்திருக்க வேண்டும்.

Project Associate (Mathematics) பணிக்கு M.Sc in Mathematics, Project Associate (Software) பணிக்கு BE/ B.Tech in CSE, IT படித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

தேர்வு முறை:

விண்ணப்பதாரர்கள் நேர்காணல் மூலம் தேர்வு செய்யப்பட உள்ளனர்.

சம்பள விவரம்:

தேர்வு செய்யப்படுபவர்களுக்கு மாதம் ரூ.30,000 முதல் ரூ.60,000 சம்பளம் வழங்கப்படும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை:

விருப்பமுள்ளவர்கள் setsindia.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதள பக்கத்தில் 04.11.2022 ம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

