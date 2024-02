କଂଗ୍ରେସ କରାଇଲା ବିଜେପି-ବିଜେଡି ବାହାଘର, ବରଯାତ୍ରୀ ହୋଇ ନାଚିଲେ ପ୍ରଭାରୀଙ୍କ ସହ ନେତା ଓ କର୍ମୀ

Wedding ceremony of bjp and bjd by congress: ଭୁବନେଶ୍ବର: ଅଭିନବ ଉପାୟରେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିବାଦ । ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଛକରେ ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପିର ବିବାହ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । "ବିଜେପିର ସମସ୍ତ ବିଲକୁ ବିଜେଡି ଆଖିବୁଜି ସମର୍ଥନ ଦେଇଆସୁଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ହିଁ କରିପାରିବ" ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ବିବାହର ଆୟୋଜନ ସହ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ନାଚରେ କମ୍ପିଉଠିଥିଲା ମାଷ୍ଟରକ୍ୟାଣ୍ଟିନ ।



ପ୍ରଭାରୀ ଡ଼ ଅଜୟ କୁମାର ମଧ୍ୟ ବରଯାତ୍ରୀ ଭାବେ ନାଚୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହାସହ ପିସିସି ସଭାପତି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟ ,ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ଜୟଦେବ ଜେନା ମଧ୍ୟ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚିଛନ୍ତି । କଂଗ୍ରେସର ନେତା ଓ କର୍ମୀ ମାଷ୍ଟରକ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଛକରୁ ବରଯାତ୍ରୀ ଭାବେ ବାହାରି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ବେଦୀ ଉପରେ ବସି ବାହାଘର କରାଇଲେ।



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର