पुणे Fire Broke Out In Railway: पुणे-मुंबई दरम्यान धावणाऱ्या सिंहगड एक्सप्रेस (Fire in Sinhagad Express) या रेल्वेला लागलेली आग तात्काळ आटोक्यात आणून जवानांनी कर्तव्यनिष्ठा दाखवली. सुदैवाने यात कोणतीही जीवितहानी झाली नसल्याची माहिती मिळालीय. मिळालेल्या माहितीनुसार, आज सोमवारी पुणे-मुंबई सिंहगड एक्सप्रेसनं पिंपरी-चिंचवड अग्निशमन दलात प्रशिक्षणार्थी फायरमन म्हणून काम करणारे भूपेश पाटील, नितीन ससाणे आणि विजय पाटील प्रवास करीत होते. रेल्वे खंडाळा घाटातील पळसदरी येथे आल्यानंतर अचानक रेल्वेच्या चाकातून धूर निघत असल्याचं दिसून आलं. त्याचवेळी रेल्वेतून प्रवास करणाऱ्या अग्निशमन दलाच्या जवानांना लायनर गरम झाल्याने ठिणग्या उडू लागल्याचं लक्षात आलं. तसेच धूर पसरत आग लागली होती.