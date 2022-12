नो विस्की नो बिअर हॅपी न्यू ईअर हॅपी न्यू ईअर

नाशिक - नो विस्की नो बिअर हॅपी न्यू ईअर हॅपी न्यू ईअर'( No Whiskey No Beer Happy New Year Happy New Year ) मद्याचे ( Annis opposition to alcohol ) दुष्परिणाम पटवून देत मोफत मसाला दुधाचे वाटप अंनिसने केले. यावेळी 'चला व्यसनाला बदनाम करू या ' नो विस्की नो बिअर हॅपी न्यू ईअर हॅपी न्यू ईअर' अशा घोषणा देण्यात आल्या. नववर्षाचे स्वागत फटाके फोडून, प्रदुषणाने करू नका ( Dont welcome the New Year by bursting firecrackers ) असे अवाहन देखील करण्यात आले.

नववर्ष धुंदीत नव्हे तर शुद्धीत साजरे करा - या अनोख्या प्रबोधन कार्यक्रमाचे लोकांना कौतुक वाटले. या वेळी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे डाॅ.टी.आर.गोराणे, कृष्णा चांदगुडे, राजेंद्र फेगडे, प्रल्हाद मिस्त्री, ॲड समीर शिंदे, महेंद्र दातरंगे, कोमल वर्दे, विजय खंडेराव, दिपक वर्दे, नितीन बागुल आदीसह कार्यकर्त उपस्थित होते.





"द म्हणजे दारूचा नव्हे तर द म्हणजे दुधाचा" - नववर्षाचे स्वागत करण्यासाठी तरुणाईकडून मोठ्या प्रमाणावर मद्यपान केले जाते. मात्र अंनिस कडून मद्याला विरोध करून मोफत दुधाचे वाटप करण्यात आले आहे. शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या हुतात्मा स्मारक इथं हा अभिनव घेण्यात आला आहे."द म्हणजे दारूचा नव्हे तर द म्हणजे दुधाचा"हा व्यसनमुक्तीचा संदेश महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीकडून देण्यात आला आहे.