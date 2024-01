मुंबई Aaditya Thackeray On Davos Tour : युवासेनाप्रमुख आणि शिवसेना (ठाकरे गटाचे) आमदार आदित्य ठाकरे यांनी सोमवारी पत्रकार परिषद घेत, राज्य सरकारच्या दावोस दौऱ्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि भाजपावर जोरदार हल्लाबोल चढवला. (BJP on Davos Tour) मागच्यावेळी या सरकारने दावोसमध्ये किती एमओयूवर सही केली, (Ministry of External Affairs) हा संशोधनाचा विषय आहे. परंतु, यावेळी दावोस दौऱ्यासाठी एवढेजण कशासाठी जात आहेत? तिकडे 50 खोके कशासाठी जात आहेत? असा आदित्य ठाकरेंनी सवाल करत सरकारवर टीकास्त्र डागले. (Ministry of Finance)