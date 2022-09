सॅन फ्रान्सिस्को: प्रतिस्पर्ध्यांशी स्पर्धा करण्यासाठी नवीन वैशिष्ट्यांसह, व्हिडिओ-कॉन्फरन्सिंग प्लॅटफॉर्म झूमने जाहीर केले आहे की ते टीमवर्क आणि सहयोग वाढवण्यासाठी झूम चॅटचे नाव बदलून ( Zoom Chat has been renamed ) झूम टीम चॅट ( Zoom Team Chat ) करत आहे. प्लॅटफॉर्मने म्हटले आहे की, झूम टीम चॅटच्या ( Zoom new name is zoom team chat ) क्षमतांमध्ये त्याने आधीच लक्षणीय गुंतवणूक केली आहे. या महिन्याच्या शेवटी त्यात आणखी गुंतवणूक होईल. "आमचे सर्वसमावेशक प्लॅटफॉर्म लोकांना ठिकाणे, स्थाने आणि उपकरणांवर कनेक्ट करणे सोपे करते. आमच्या प्लॅटफॉर्मच्या यशाचे केंद्रस्थान म्हणजे आमचे सतत कार्यसंघ सहकार्य आणि संदेशवहन," कंपनीने एका ब्लॉगपोस्टमध्ये म्हटले आहे.

कंपनी पुढे म्हणाली, "आम्ही याला झूम चॅट म्हणायचो. भविष्यात सतत मेसेजिंग आणि टीमवर्क आणि सहयोगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आज आम्ही अधिकृतपणे झूम टीम चॅटचे नाव बदलत आहोत." टीम चॅट मेसेजिंग ( Team Chat brings together messaging ) , फाइल शेअरिंग, थर्ड-पार्टी इंटिग्रेशन ( Third party integration ), व्हिडिओ, ध्वनी आणि व्हाईटबोर्ड एकाच ठिकाणी एकत्र आणते ज्यामुळे तुम्‍ही सहयोग करण्‍याचा मार्ग सोपा होतो. जेव्हा तुम्हाला फोन किंवा व्हिडिओ कॉलवर चॅट संभाषण वाढवायचे असते किंवा व्हाईटबोर्डद्वारे एखादी कल्पना शेअर करायची असते, तेव्हा तुम्ही झूम टीम चॅटमधील बटणाला टच करुन असे करू शकता, असे कंपनीने म्हटले आहे.

याव्यतिरिक्त, झूम टीम चॅट ( Zoom Team Chat ) हे एक मौल्यवान बाह्य संप्रेषण साधन आहे. हे सल्लागार, विक्रेते, क्लायंट आणि बरेच काही यासह बाह्य संपर्कांसाठी अखंड आणि सुरक्षित संप्रेषण अनुभव प्रदान करते. चॅट किंवा चॅनल 'कंपोज' मेसेज बॉक्समध्ये ( Compose message box ) सूचना असली तरीही बाह्य वापरकर्त्याला ओळखते ( Identifies external user ).

