मेटा संस्थापक आणि सीईओ मार्क झुकेरबर्ग ( Mark Zuckerberg founder CEO Meta ) यांनी गेल्या महिन्यात व्हॉट्सअ‍ॅपसाठी तीन नवीन वैशिष्ट्यांची ( Whatsapp new privacy feature ) घोषणा केली होती. व्हॉट्सअ‍ॅपमध्ये तीन प्रमुख गोपनीयता वैशिष्ट्ये आहेत ( WhatsApp 3 new privacy feature ), जे वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेचे संरक्षण करते. नवीन व्हॉट्सअ‍ॅप प्रायव्हसी फीचर व्हॉट्सअ‍ॅप वापरकर्त्यांना सर्वांना सूचित न करता ग्रुप चॅटमधून बाहेर पडण्याची परवानगी ( Exit group chats without notifying everyone ) देते. आता तुमच्या ऑनलाइन स्थितीवर तुमचे नियंत्रण असेल.

तुम्ही ऑनलाइन स्टेटस सहज लपवू शकता. कोण पाहू शकणार यावर तुमचे नियंत्रण असेल ( WhatsApp online feature ) आता ते वापरकर्त्यांसाठी बीटा आवृत्तीमध्ये ( WhatsApp Beta version ) चालू आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपने यावर्षी ऑगस्टमध्ये या फीचरची घोषणा केली होती. चॅट अ‍ॅपने आपल्या ब्लॉग पोस्टवर लिहिले आहे की, "जेव्हा मित्र किंवा कुटुंबीय ऑनलाइन असतात ते पाहून आम्हाला एकमेकांशी कनेक्ट होण्यास मदत होते, परंतु आमच्याकडे असे प्रसंग येतात, जेव्हा आम्हाला आमचे व्हॉट्सअ‍ॅप खाजगी गोष्टी शेअर करायच्या नसतात. त्या क्षणांसाठी जेव्हा तुम्ही तुमची ऑनलाइन उपस्थिती खाजगी ठेवायची आहे, तुम्ही ऑनलाइन असताना तुम्हाला कोण पाहू शकेल आणि कोण पाहू शकणाj नाही, हे निवडण्याची क्षमता आम्ही सादर करत आहोत. या महिन्यात सर्व वापरकर्त्यांसाठी रोल आउट करणे सुरू होईल.

सुरक्षिततेच्या या नवीन स्तरांबद्दल माहिती देण्यासाठी, चॅट अ‍ॅपने आपल्या ब्लॉग पोस्टवर लिहिले की "आम्ही लोकांना नवीन वैशिष्ट्ये आणि व्हॉट्सअ‍ॅपवरील तुमच्या खाजगी संभाषणांबद्दल शिक्षित करण्यासाठी एक मोहीम देखील सुरू करत आहोत." सुरक्षिततेसाठी आमची सतत वचनबद्धता आहे." व्हॉट्सअ‍ॅपमध्ये आधीपासून व्ह्यू वन्स फीचर ( WhatsApp view once feature ) आहे जे अ‍ॅपवर शेअर केलेल्या चित्राचा किंवा व्हिडिओचा गैरवापर टाळते, आता मेसेज आल्यावर या व्ह्यूसाठी स्क्रीनशॉट ब्लॉकिंग ( Screenshot blocking ) देखील सुरू केले आहे. हे मेसेजेसमध्ये सुरक्षेचा अतिरिक्त स्तर जोडेल, लवकरच सर्व वापरकर्त्यांसाठी रोलआउट सुरू होईल.

