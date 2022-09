दुबई: आशिया चषक 2022 स्पर्धेतील आज (रविवारी) अंतिम सामना ( Asia Cup 2022 Final ) खेळला जाणार आहे. हा सामना दुबई इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियमवर रात्री साडेसातला सुरु होणार आहे. हा अंतिम सामना श्रीलंका विरुद्ध पाकिस्तान ( Sri Lanka vs Pakistan ) संघात पार पडणार आहे. या सामन्यावरुन आशिया क्रिकेटचा सम्राट कोण? हे ठरणार आहे. त्यासाठी दोन्ही संघ खचोटीने प्रयत्न करताना दिसतील.

सामाजिक-आर्थिक संकट ( Socio-Economic Crisis in Sri Lanka ) आणि इतिहासातील सर्वात वाईट लोकशाही अशांततेतून त्रस्त असलेला श्रीलंका आपल्या क्रिकेट संघाला आनंद साजरा करण्याची संधी देऊ शकतो. यासाठी त्याला रविवारी दुबईत होणाऱ्या आशिया कप 2022 च्या अंतिम ( Asia Cup 2022 Final ) फेरीत पाकिस्तानच्या बलाढ्य संघाचा पराभव करावा लागेल. श्रीलंका हा एक प्रकारे आशिया चषक स्पर्धेचे यजमान देश आहे, पण सुरक्षेच्या कारणास्तव तो आपल्या देशात आयोजित करू शकला नाही आणि त्यामुळे संयुक्त अरब अमिरातीला या स्पर्धेचे आयोजन करण्याची संधी मिळाली.

श्रीलंकेने चांगली कामगिरी करून सर्व समीकरणे बिघडवली -

दासून शनाकाच्या नेतृत्वाखालील ( Captain Dasun Shanaka ) संघ त्यांच्या घरच्या मैदानावर अंतिम सामना खेळला असता, तर हा आनंदाचा क्षण ठरला असता. परंतु सुपर फोरमधील त्यांची कामगिरी पाहता बाबर आझमच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तानसमोर आव्हान आहे असे म्हणता येईल. संघ कसाही असेल. सोपे मात्र असणार नाही. आशियाई क्रिकेट परिषद असो की दुबईचे प्रेक्षक असो, अंतिम सामना भारत-पाकिस्तान यांच्यात व्हावा, असे सर्वांनाच वाटत होते, पण श्रीलंकेने चांगली कामगिरी करून सर्व समीकरणे बिघडवली.

दुबईमध्ये पाकिस्तानला प्रेक्षकांचा मोठा पाठिंबा मिळण्याची शक्यता -

एवढेच नाही तर श्रीलंकेने शुक्रवारी सुपर फोरच्या अंतिम सामन्यात अंतिम प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानविरुद्ध सहज विजयाची नोंद केली. यासह त्याचा संघ मनोबल वाढवत अंतिम फेरीत प्रवेश करेल. पण दुबईमध्ये पाकिस्तानला प्रेक्षकांचा मोठा पाठिंबा मिळण्याची ( Big audience support for Pakistan in Dubai ) शक्यता आहे आणि अशा परिस्थितीत बाबर आझम, मोहम्मद रिझवान, मोहम्मद नवाज आणि नसीम शाह हे खेळाडू आपले सर्वोत्तम देण्याचा प्रयत्न करतील. पाकिस्तानसमोर श्रीलंकेचा असा संघ असेल जो आपल्या क्रिकेटला पुनरुज्जीवित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यांना अशा फॉरमॅटमध्ये छाप पाडायची आहे ज्यामध्ये ते 2014 मध्ये वर्ल्ड चॅम्पियन बनले होते.

श्रीलंकेचे क्रिकेट गेल्या काही काळापासून खराब निवड आणि मंडळातील राजकारणाशी झुंज देत आहे, परंतु आता त्यांच्या खेळाडूंनी टी-20 क्रिकेटमध्ये आपला दृष्टिकोन बदलला आहे आणि त्यात आक्रमकता वाढवली आहे. दुष्मंत चमिरासारखा अनुभवी गोलंदाज ( Experienced bowler Dushmant Chamira ) नसतानाही श्रीलंकेचे आक्रमण मजबूत दिसत आहे, तर फलंदाजीत त्यांच्याकडे कुसल मेंडिस आणि पथुम निसांका हे दोन उत्कृष्ट सलामीवीर आहेत. दनुष्का गुणतिलाका, भानुका राजपक्षे, शनाका आणि चमकटने करुणारत्ने यांनीही उपयुक्त योगदान दिले आहे.

पाकिस्तानला कर्णधार बाबरच्या फॉर्मची चिंता -

आशिया चषक स्पर्धेतील आतापर्यंतच्या पाच सामन्यांमध्ये श्रीलंकेच्या फलंदाजांनी 28 षटकार आणि 62 चौकार मारले आहेत, यावरून त्यांची आक्रमक वृत्ती दिसून येते. गोलंदाजीत महेश तिक्षना आणि वानिंदू हसरंगा यांनी फिरकी विभाग उत्तम प्रकारे हाताळला आहे, तर दिलशान मधुशंकाने मुख्य वेगवान गोलंदाजाची जबाबदारी अतिशय वाखाणण्याजोगी पार पाडली आहे. याउलट, पाकिस्तानला आपला कर्णधार आणि सर्वोत्तम फलंदाज बाबरच्या फॉर्मची चिंता ( Captain Babar Azam poor form ) आहे, ज्याने आतापर्यंत पाच सामन्यांत केवळ 63 धावा केल्या आहेत. अंतिम फेरीत मोठी खेळी खेळण्याचा तो नक्कीच प्रयत्न करेल.

नाणेफेकीचा कौल निर्णायक ठरणार -

गोलंदाजी ही पाकिस्तानची आजही मजबूत बाजू असल्याचे दिसते. नसीम शाहच्या खेळात सातत्याने सुधारणा होत आहे, तर हरिस रौफ आणि मोहम्मद हसनैनही चांगली कामगिरी करत आहेत. त्याचे दोन्ही फिरकीपटू, लेग ब्रेक गोलंदाज शादाब खान आणि डावखुरा फिरकी गोलंदाज मोहम्मद नवाज यांनीही प्रभावी कामगिरी केली आहे. दुबईत मात्र नाणेफेकीची भूमिका महत्त्वाची ठरली ( vote of coin toss will be decisive ) आहे आणि अशा स्थितीत प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघाचे नुकसान होते. असो, प्रथम फलंदाजी करताना पाकिस्तानची कामगिरी चांगली झाली नाही. भारत आणि श्रीलंकेविरुद्ध झालेल्या सामन्यांमध्ये त्याने प्रथम फलंदाजी केली.

संघ खालीलप्रमाणे आहेत.

श्रीलंका : दासुन शनाका (कर्णधार), दनुष्का गुणतिलाका, पाथुम निसांका, कुसल मेंडिस, चरित अस्लंका, भानुका राजपक्षे, अशिन बंदारा, धनंजया डी सिल्वा, वनिंदू हसरंगा, महेश टीक्षाना, जेफ्री वांडरसे, प्रवीण जयविक्रमा, चमिका करुणारत्ने , दिलशान पथिराना, दानुका राजपक्षे, नुवानिडू फर्नांडो आणि दिनेश चंडिमल.

पाकिस्तान : बाबर आझम (कर्णधार), शादाब खान, आसिफ अली, फखर जमान, हैदर अली, हरिस रौफ, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिझवान, नसीम शाह, शाहनवाज डहानी, उस्मान कादिर, मोहम्मद हसनैन, हसन अली.

हा सामना भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी 7.30 वाजता खेळवला जाईल.

हेही वाचा - ICC T20 WORLD CUP 2022 : आयसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2022 बद्धल सर्वकाही जाणून घ्या, फक्त एका क्लिकवर