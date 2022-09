नवी दिल्ली: आयसीसी टी-20 विश्वचषक 2022 ( ICC MENS T20 WORLD CUP ) 16 ऑक्टोबरपासून ऑस्ट्रेलियात सुरू होत आहे. तो दोन टप्प्यात खेळवला जाईल. पहिला टप्पा 16 ते 21 ऑक्टोबर 2022 दरम्यान खेळवला जाईल. तर दुसरी सुपर 12 फेरी 22 ऑक्टोबर ते 6 नोव्हेंबर 2022 दरम्यान खेळवली जाईल. या स्पर्धेचा उपांत्य सामना ( ICC T20 World Cup Match Schedule ) 9 आणि 10 नोव्हेंबर 2022 रोजी खेळवला जाईल, तर अंतिम सामना 13 नोव्हेंबर 2022 रोजी खेळवला जाईल. यामध्ये जगभरातून क्रिकेट खेळणारे 16 क्रिकेट संघ जोरदार प्रयत्न करतील आणि आयसीसी टी-20 विश्वचषक जिंकून आपल्या देशाला नेण्याचा प्रयत्न करतील.

आयसीसी टी-20 विश्वचषक स्पर्धेत 16 सहभागी -

यावेळी एकूण 16 संघ आयसीसी टी-20 विश्वचषक स्पर्धेत पात्र ( 16 teams qualified for ICC T20 World Cup ) ठरले आहेत, ज्यामध्ये गतविजेत्या ऑस्ट्रेलियानंतर अव्वल क्रमांकावर असलेल्या 11 संघांना थेट टी-20 विश्वचषक 2022 खेळण्याची पात्रता मिळाली आहे. उर्वरित 4 संघांना पात्रता स्पर्धेद्वारे टी-20 विश्वचषकासाठी प्रवेश मिळाला आहे.

भारताव्यतिरिक्त, गतविजेते ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, इंग्लंड, पाकिस्तान, दक्षिण आफ्रिका, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश हे आयसीसी क्रमवारीवर आधारित थेट सुपर-12 फेरीसाठी पात्र ठरले आहेत. उर्वरित संघ क्वालिफायर्स A-B च्या उपांत्य सामन्याच्या आधारे टी-20 विश्वचषकासाठी निवडले गेले. क्वालिफायरमधून पात्र ठरलेले संघ आयर्लंड, यूएई, नेदरलँड आणि झिम्बाब्वे आहेत. आयर्लंड आणि संयुक्त अरब अमिराती क्वालिफायर-ए मधून टी-20 विश्वचषकासाठी पात्र ठरले, तर झिम्बाब्वे आणि नेदरलँड्स क्वालिफायर-बी मधून पात्र ठरले.

ग्रुप स्टेजमध्ये एकूण 12 सामने ( 12 matches in group stage ) खेळले जातील आणि त्यापैकी दोन्ही गटातील दोन सर्वोत्तम संघ सुपर 12 साठी पात्र ठरतील. यानंतर, 22 ऑक्टोबर 2022 पासून टी-20 विश्वचषक 2022 चे मुख्य सामने सुरू होतील. जेथे 22 ऑक्टोबर ते 6 नोव्हेंबर 2022 या कालावधीत अव्वल 12 संघांमधील रोमांचक सामने खेळवले जातील. या स्पर्धेची उपांत्य फेरी 9 आणि 10 नोव्हेंबर 2022 रोजी, तर अंतिम सामना 13 नोव्हेंबर 2022 रोजी खेळवला जाईल.

सुपर-12 चा पहिला सामना ( First match of Super-12 ) 2021 टी-20 विश्वचषक स्पर्धेतील अंतिम फेरीतील दोन संघ ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड यांच्यात सिडनी क्रिकेट मैदानावर खेळवला जाईल. त्यामुळे भारत सुपर-12 टप्प्यातील पहिला सामना 23 ऑक्टोबरला पाकिस्तानविरुद्ध ( India vs Pakistan ) खेळणार आहे. हा हाय व्होल्टेज सामना मेलबर्न क्रिकेट मैदानावर खेळवला जाईल. यानंतर टीम इंडिया 27 ऑक्टोबर, 30 ऑक्टोबर, 2 नोव्हेंबर आणि 6 नोव्हेंबरला त्यांच्या विश्वचषक मोहिमेत सामने खेळणार आहे.

टी-20 विश्वचषक 2022 मधील भारताचे सामने ( India Matches in ICC T20 WORLD CUP 2022)

तारीख भारताचे सामने वेळ ठिकाण 23 ऑक्टोबर भारत vs पाकिस्तान संध्याकाळी 6 वाजता मेलबर्न 27 ऑक्टोबर भारत vs A2 संध्याकाळी 6 वाजता सिडनी 30 ऑक्टोबर भारत vs दक्षिण आफ्रिका संध्याकाळी 6 वाजता पर्थ 2 नोव्हेंबर भारत vs बांग्लादेश संध्याकाळी 6 वाजता एडिलेड 6 नोव्हेंबर भारत vs B1 संध्याकाळी 6 वाजता मेलबर्न

टी-20 विश्वचषक 2022 चे वेळापत्रक ( ICC T20 WORLD CUP 2022 Time Table )

क्रम तारीख मैच समय 1 22-ऑक्टोबर न्यूझीलंड विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया संध्याकाळी 6वाजता 2 22-ऑक्टोबर इंग्लंड विरुद्ध अफगाणिस्तान संध्याकाळी 7 वाजता 3 23-ऑक्टोबर गट अ विजेता विरुद्ध गट ब उपविजेता दुपारी 3 वाजता 4 23-ऑक्टोबर भारत विरुद्ध पाकिस्तान संध्याकाळी 7 वाजता 5 24-ऑक्टोबर बांगलादेश विरुद्ध अ गट उपविजेता दुपारी 3 वाजता 6 24-ऑक्टोबर दक्षिण आफ्रिका वि गट ब विजेता संध्याकाळी 7 वाजता 7 25-ऑक्टोबर ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध अ गट विजेता संध्याकाळी 7 वाजता 8 26-ऑक्टोबर इंग्लंड विरुद्ध ब गट उपविजेता दुपारी 3 वाजता 9 26-ऑक्टोबर न्यूझीलंड विरुद्ध अफगाणिस्तान संध्याकाळी 7 वाजता

10 27-अक्टूबर साउथ अफ्रीका बनाम बांग्लादेश दुपारी 2 वाजता 11 27-अक्टूबर भारत बनाम ग्रुप ए रनर अप संध्याकाळी 6 वाजता 12 27-अक्टूबर पाकिस्तान बनाम ग्रुप बी विनर संध्याकाळी 7 वाजता 13 28-अक्टूबर अफगानिस्तान बनाम ग्रुप बी रनर अप दुपारी 3 वाजता 14 28-अक्टूबर इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया संध्याकाळी 7 वाजता 15 29-अक्टूबर न्यूजीलैंड बनाम ग्रुप ए विनर संध्याकाळी 7 वाजता 16 30-अक्टूबर बांग्लादेश बनाम ग्रुप बी विनर दुपारी 1 वाजता 17 30-अक्टूबर पाकिस्तान बनाम ग्रुप ए रनर अप दुपारी 3 वाजता 18 30-अक्टूबर भारत बनाम साउथ अफ्रीका संध्याकाळी 7 वाजता 19 31-अक्टूबर ऑस्ट्रेलिया बनाम ग्रुप बी रनर अप संध्याकाळी 6 वाजता

20 01-नोव्हेंबर अफगाणिस्तान विरुद्ध अ गट विजेता दुपारी 2 वाजता 21 01-नोव्हेंबर इंग्लंड विरुद्ध न्यूझीलंड संध्याकाळी 6 वाजता 22 02-नोव्हेंबर गट ब विजेता विरुद्ध गट अ उपविजेता दुपारी 2:30 वाजता 23 02-नोव्हेंबर भारत विरुद्ध बांगलादेश संध्याकाळी 6:30 वा 24 03-नोव्हेंबर पाकिस्तान विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका संध्याकाळी 7 वाजता 25 04-नोव्हेंबर न्यूझीलंड विरुद्ध ब गट उपविजेता दुपारी 2:30 वाजता 26 04-नोव्हेंबर ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध अफगाणिस्तान संध्याकाळी 6:30 वा 27 05-नोव्हेंबर इंग्लंड विरुद्ध अ गट विजेता संध्याकाळी 7 वाजता 28 06-नोव्हेंबर दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध अ गट उपविजेता रात्री 10:30 वा 29 06-नोव्हेंबर पाकिस्तान विरुद्ध बांगलादेश दुपारी 2:30 वाजता

30 06-नोव्हेंबर भारत विरुद्ध गट ब विजेता संध्याकाळी 7 वाजता 31 09-नोव्हेंबर-22 पहिला सेमीफायनल संध्याकाळी 7 वाजता 32 11-नोव्हेंबर-22 दुसरा सेमीफायनल संध्याकाळी 6:30 वाजता 33 13-नोव्हेंबर-22 फायनल संध्याकाळी 7 वाजता

