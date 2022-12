तिरुअनंतपुरम/नवी दिल्ली: NIA Raids in Kerala: पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय)च्या ५६ ठिकाणांवर popular front of india राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) गुरुवारी केरळमध्ये छापे NIA raids in many locations of PFI in Kerala टाकले. पीएफआय कॅडरशी संबंधित अनेक संशयितांच्या परिसर आणि कार्यालयांमध्ये अजूनही झडती सुरू आहेत. या वर्षी सप्टेंबरमध्ये, गृह मंत्रालयाने पीएफआयला प्रतिबंधित संघटना म्हणून घोषित केले आहे.

अनेक दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असलेल्या आणि संजीथ (केरळ, नोव्हेंबर 2021), व्ही-रामलिंगम (तामिळनाडू, 2019), व्ही-रामलिंगम (तामिळनाडू, 2019) यांच्यासह अटक केलेल्या पीएफआय कॅडरच्या विरोधात विशिष्ट माहिती मिळाल्यानंतर राज्य पोलिसांच्या समन्वयाने गुरुवारी पहाटे छापे टाकण्यास सुरुवात झाली. नंदू (केरळ, 2021) ), अभिमन्यू (केरळ, 2018), बिबिन (केरळ, 2017), शरथ (कामटक, 2017), आर. कुमार (तामिळनाडू, 2016) यांच्यासह अनेक जणांवर हत्येचाही आरोप आहे.

'सार्वजनिक शांतता आणि शांतता बिघडवणे आणि जनतेच्या मनात दहशत निर्माण करणे' या एकमेव उद्देशाने पीएफआय कॅडरकडून गुन्हेगारी कारवाया आणि क्रूर हत्या करण्यात आल्याचे गृह मंत्रालयानेयापूर्वी म्हटले होते. MHA ने 'जागतिक दहशतवादी गटांसोबत PFI च्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा' संदर्भ दिला आहे, असे सांगून की संघटनेचे काही कार्यकर्ते इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सीरिया (ISIS) मध्ये सामील झाले आहेत आणि ते सीरिया, इराक आणि अफगाणिस्तानमधील दहशतवादी कारवायांमध्ये सामील आहेत.

आयएसआयएसशी संबंधित या पीएफआय कॅडरपैकी काही या चकमकींमध्ये मारले गेले आहेत आणि काहींना राज्य पोलीस आणि केंद्रीय एजन्सींनी अटक केली आहे. पीएफआयचा जमात-उल-मुयाहिदीन बांगलादेश (जेएमबी) या प्रतिबंधित दहशतवादी संघटनेशी संबंध आहे. NIA ने या वर्षात आतापर्यंत PFI कॅडरच्या विरोधात देशभरात 150 हून अधिक ठिकाणी छापे टाकले आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, एनआयएच्या प्रवक्त्याने सांगितले होते की, राज्यातील मलप्पुरम जिल्ह्यात संशयितांच्या ठिकाणांची झडती घेण्यात आली. यावेळी डिजिटल उपकरणे व कागदपत्रांसह आक्षेपार्ह साहित्य जप्त करण्यात आले. यापूर्वी 22 सप्टेंबर रोजी देशभरात 39 ठिकाणी पीएफआय तळ शोधण्यात आले होते. याप्रकरणी आतापर्यंत 20 जणांना अटक करण्यात आली आहे.

दरम्यान, कट्टर इस्लामी संघटना पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया Popular Front of India (PFI) आणि सात संलग्न संघटनांवर गृह मंत्रालयाने मध्यंतरी पाच वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. पीएफआय तसेच त्याच्या 7 संलग्न कंपन्यांवर बंदी घालण्यात आलेली आहे. या संघटनांवर देशविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचा आरोप आहे. याशिवाय देशात दंगली, हत्यांचाही आरोप आहे. या संघटनांनी चुकीच्या पद्धतीने परदेशातून निधी मागवला, आणि त्याचा वापर देशात अशांतता निर्माण करण्यासाठी केल्याचे तपासात एनआयएला आढळून आले आहे. PFI ही देशातील पहिली संघटना नाही, जिच्यावर सरकारने बंदी घातली आहे.