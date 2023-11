ബെര്‍ലിന്‍ (ജര്‍മനി): ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് (Cricket World Cup 2023) സെമി ഫൈനലിനിറങ്ങാന്‍ ഒരുങ്ങുന്ന ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന് ആശംസയുമായി ജര്‍മന്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ താരം തോമസ് മുള്ളര്‍ (Thomas Muller Wishes For Team India). തന്‍റെ 'എക്‌സ്' പ്ലാറ്റ്‌ഫോം പേജിലൂടെ പുറത്തുവിട്ട വീഡിയോയിലാണ് ജര്‍മനിയുടെയും ബയേണ്‍ മ്യൂണിക്കിന്‍റെയും ഇതിഹാസ താരമായ മുള്ളര്‍ ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനും വിരാട് കോലിക്കും (Virat Kohli) ആശംസയറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലോകകപ്പില്‍ നാളെ (നവംബര്‍ 15) നടക്കാനിരിക്കുന്ന സെമി ഫൈനല്‍ പോരാട്ടത്തില്‍ ടീം ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ റണ്ണര്‍ അപ്പുകളായ ന്യൂസിലന്‍ഡിനെയാണ് നേരിടുന്നത് (India vs New Zealand).