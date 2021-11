ರಾಯಚೂರು: ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದೇಶದ ಟಾಪ್ 10 ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ಪೈಕಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 5ನೇ ಸ್ಥಾನ(Manavi police station gets Top 5th best police station in the country) ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ನಿನ್ನೆ‌ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಟಾಪ್‌ 10 ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಸಂಚಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅಪರಾಧಗಳ ತಡೆ, ಕಟ್ಟಡದ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾನಾ ಆಯಾಮಗಳಿಂದ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವಿ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆ 5ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.