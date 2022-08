.

काशी के इस्कॉन मंदिर में तैयार हो रहा आठ क्विंटल मेवे का लड्डू, कान्हा जन्मोत्सव के महाप्रसाद में बटेगा 20 क्विंटल सूजी का हलवा Published on: 5 hours ago

Koo_Logo Versions

वाराणसी: शिव की नगरी काशी में (Janmashtami in varanasi iskcon temple) जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है. वाराणसी के इस्कॉन मंदिर (iskcon temple in varanasi) में 8 क्विंटल मेवे से लड्डू को बनाया जा रहा है और कान्हा के जन्मोत्सव (Janmashtami in varanasi) में श्रद्धालुओं को महाप्रसाद में करीब 20 क्विंटल से ज्यादा सूजी का हलवा बांटा जाएगा. आज पूरे शहर में नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गूंज सुनाई दे रही है. भगवान श्री कृष्ण (lord shree krishna) के जन्मोत्सव को लेकर मथुरा वृंदावन समेत देशभर में उत्सव का महौल है.