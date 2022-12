Jodhpur Cylinder Blast: एक और घायल का टूटा दम, सड़क पर उतरा राजपूत समाज...रोड की ब्लॉक

जोधपुर गैस सिलेंडर विस्फोट मामले में 27 साल के एक शख्स की मौत हो गई (Jodhpur Cylinder Blast). इसके साथ ही संख्या बढ़कर 34 हो गई है. इस बीच पूरा समाज अब भी मोर्चरी के बाहर जमा है. मृतक परिजनों के लिए 20 लाख की डिमांड की जा रही है जबकि सरकार 17 लाख पर अड़ी है. इस बीच राहत पैकेज की मांग के साथ राजपूत समाज सड़क पर उतर आया है.

दौसा के कालाखो से भारत जोड़ो यात्रा का आगाज, पूजा अर्चना के साथ शुरू हुई पदयात्रा

भारत जोड़ो यात्रा का आज 102 वां दिन है. यात्रा आज 2 घंटे देरी से शुरू हुई (Bharat Jodo Yatra in Dausa). वजह दिल्ली से राहुल गांधी के पहुंचने में हुई देरी बताई गई. आज दौसा स्थित कांदोली कैंप से 4.3 किमी आगे कालाखो से यात्रा शुरू हुई. सीएम अशोक गहलोत, डोटासरा, सचिन पायलट, ममता भूपेश राहुल के साथ दिखे.

हेल्थ और वेलनेस महाकुंभ में पहुंचे मधुर भंडारकर, खुद को बताया 'बड़े परदे का जर्नलिस्ट'

जयपुर में हेल्थ और वेलनेस के महाकुंभ 'एस के फाइनेंस वर्ल्ड हेल्थ एंड वेलनेस फेस्ट' (SK Finance World Health and Wellness Fest in Jaipur) का उत्साह और उमंग के साथ शनिवार को आगाज हुआ. जवाहर सर्किल स्थित एंटरटेनमेंट पैराडाइज में शुरू हुए इस फेस्ट में फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मधुर भंडारकर और अभिनेता रणविजय ने सामाजिक मुद्दों पर बात की और साथ ही फिटनेस के मंत्र भी दिए.

फ्रेंच भाषा से नेट क्लियर करने वाली राज्य की पहली महिला बनीं डॉ. निधि, राज्यपाल ने किया सम्मानित

राज्यपाल कलराज मिश्र ने डॉ. निधि रायसिंघानी को टी. एन. मिश्रा चैरिटेबल ट्रस्ट पुरस्कार से सम्मानित (Governor felicitated Dr Raisinghani) किया है. राजस्थान विश्वविद्यालय के यूरोपियन भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अध्ययन विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. निधि रायसिंघानी पिछले 18 सालों से फ्रेंच का अध्यापन करवा रही हैं.

अवैध खनन के विवाद को लेकर हिस्ट्रीशीटर अख्तर मिर्जा की गोली मारकर हत्या

बारां जिले के अंता थाना इलाके मिर्जापुर में अवैध खनन को लेकर चल रहे एक विवाद में हिस्ट्रीशीटर अख्तर मिर्जा की गोलीमार कर हत्या कर दी गई (History sheeter shot dead in Baran) है. हत्यारों ने मिर्जा के बेटे के सामने ही उसे गोली मार दी. परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक शव उठाने से इनकार कर दिया है.

Shocking! लड़की ने जिस पर लगाया 2 दिन रेप करने का आरोप, वह निकली 3 साल के बच्चे की मां

सिरोही में गत 28 नवंबर को एक नाबालिग लड़की ने एक युवक पर अपहरण कर 2 दिन रेप करने का आरोप लगा मामला दर्ज करवाया. पुलिस ने जब आरोपी को पकड़ा, तो उसने पूछताछ में कहा कि अपहरण की बात सही है, लेकिन उसने रेप नहीं किया, क्योंकि वह महिला है. इस पर पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से जांच करवाई. जांच में बताया गया कि आरोपी महिला (Rape accused turn out to be woman in Sirohi) है और उसके 3 साल की संतान है.

ERCP पर गहलोत बोले- शेखावत और वसुंधरा राजे के रिश्तों में खटास का खामियाजा भुगत रही 13 जिलों की जनता

सीएम गहलोत ने जयपुर में प्रेस वार्ता में अपने तीसरे कार्यकाल के चार साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. इस दौरान उन्होंने महलाओं को स्मार्ट फोन देने में देरी होने की संभावना के साथ ही ईआरसीपी कैनाल (Cm Gehlot statement on ERCP) पर काम न हो पाने का कारण केंद्री मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा के रिश्तों में आई खटास बताया.

2023 में सरकार रिपीट के दावे पर पूनिया का पलटवार, बोले- कांग्रेस देख रही मुंगेरी लाल के हसीन सपने

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सत्ता वापसी के दावों पर बीजेपी ने (Poonia on congress government repeat claims) पलटवार किया. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि सीएम गहलोत मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं. 2023 में बीजेपी की सरकार आएगी और गहलोत सरकार के काले कारनामों पर बुलडोजर चलाएगी.

दिल्ली जाने से मना करने पर ताई को बेरहमी से मारा...श्रद्धा हत्याकांड से लिया आइडिया

जयपुर में दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस जैसा मामला सामने (Shraddha like murder in Jaipur) आया है. आरोपी भतीजे ने ताई की हत्या कर श्रद्धा मर्डर केस से आईडिया लेकर शव को मार्बल कटर से काटकर ठिकाने लगाया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो आरोपी ने हत्या की बात कबूल ली. इसके अलावा ये भी खुलासा हुआ कि आरोपी हरे कृष्णा आंदोलन से जुड़ा हुआ है. वारदात की रोज आरोपी को कीर्तन के लिए दिल्ली जाने से मना करने पर उसने ताई की हथौड़े मारकर हत्या कर दी.

सभी नदियां मानसून पर निर्भर, अंडर ग्राउंड रिसोर्स पैदा करना सबसे बड़ी चुनौती- शेखावत

उदयपुर में भारतीय जैन संघटना का राष्ट्रीय अधिवेशन शनिवार से शुरू (National convention on water Conservation) हुआ. इस दौरान जल संसाधनों के विकास समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई. अधिवेशन के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आज गंगा को छोडक़र देश की सभी नदियां मानसून पर निर्भर हैं. ऐसे में पानी का अंडर ग्राउंड रिसोर्स पैदा करना सुबसे बड़ी चुनौती है