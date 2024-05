ETV Bharat / state

दोस्त की शादी में डीजे पर डांस को लेकर दो गुट भिड़े, एक युवक की चाकू गोद कर हत्या - Ruckus over dance on DJ

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : May 16, 2024, 10:59 AM IST | Updated : May 16, 2024, 11:24 AM IST

डीजे पर डांस को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष ( फोटो ईटीवी भारत कोटा )

केशोरायपाटन (बूंदी). केशोरायपाटन थाना इलाके के सींता गांव में बुधवार देर रात शादी समारोह के दौरान विवाद हो गया. इस दौरान डीजे पर डांस करने को लेकर दो गट भिड़ गए और चाकू बाजी हो गई. बावाल इतना बढ़ गया कि एक ग्रुप के लोगों ने दो युवकों पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. इस घटनाक्रम में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा अस्पताल में गंभीर रुप से घायल हो गया जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है. केशोरायपाटन के पुलिस उपाधीक्षक आशीष भार्गव ने बताया कि घटनाक्रम देर रात 1:00 बजे सींता गांव में हुआ है. जहां पर सचिन मेघवाल की शादी समारोह का कार्यक्रम चल रहा था. सचिन की बिंदोरी भी निकलने वाली थी. उसके दोस्त कोटा और अन्य जगह से भी आए हुए थे. इस दौरान डीजे पर डांस करने को लेकर विवाद हो गया. इसमें दो गुट आपस में भिड़ गए. इस घटनाक्रम में छावनी मुक्ति धाम के नजदीक का निवासी अमन सिंह पुत्र प्रेम सिंह राजपूत और छत्रपुरा विज्ञान नगर निवासी अरविंद उर्फ चम्बल उर्फ गणेश राठौर घायल हो गए. जिनको उनके दोस्त ही कोटा के एमबीएस अस्पताल लेकर गए. जहां पर अमन सिंह को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. दूसरी तरफ अरविंद का देर रात को ही ऑपरेशन किया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. शादी समारोह में चाकूबाजी, 1 की मौत (फोटो ईटीवी भारत) पढ़ें: फतेहपुर में मचा बवाल, दो परिवार आपस में भिड़े, बरछी- तलवार से किया हमला, 10 घायल डीएसपी भार्गव ने बताया कि इस घटनाक्रम को अंजाम देने वाले लड़कों में उमराज मेघवाल व एक अन्य का नाम सामने आ रहा है. जिनके संबंध में छानबीन की जा रही है. हत्या का प्रकरण इस मामले में दर्ज कर लिया गया है. दूसरी तरफ मृत अमन सिंह के परिजनों को भी संबंध में सूचना दे दी गई थी. वह भी देर रात को एमबीएस अस्पताल पहुंच गए थे. इसके बाद आज सुबह उसके पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है. दूसरी तरफ आरोपियों को पकड़ने के लिए भी टीम गठित कर दी गई है, जो दबिश दे रही है. इस मामले में सामने आ रहा है कि हमलावर लोग दूल्हे के परिवार के सदस्य हैं. घटना के बाद एडिशनल एसपी बूंदी उमा शर्मा व पुलिस उप अधीक्षक केशोरायपाटन आशीष भार्गव सहित सभी लोग एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचे हैं.

Last Updated : May 16, 2024, 11:24 AM IST