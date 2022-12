भरतपुर. जिले के मेवात क्षेत्र के ठग लगातार तमाम तरीकों से लोगों को ऑनलाइन ठगी का शिकार बना रहे हैं. बीते दिनों दिल्ली निवासी एक बुजुर्ग को व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल पर अश्लील वीडियो दिखाया. फिर ब्लैकमेल कर ठगों ने 12 लाख रुपए ठग लिए. सीकरी पुलिस की मदद से दिल्ली साइबर सेल ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया (3 arrested for blackmailing an old man) है.

सीकरी थानाधिकारी धारा सिंह मीणा ने बताया कि क्राइम ब्रांच साइबर सेल की स्पेशल टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ सीकरी थाना के गांव भुरूकावास में दबिश दी. गांव से ऑनलाइन ठगी के तीन आरोपियों रफीक पुत्र खुर्शीद मेव, सब्बीर पुत्र सौराब मेव और शहजाद पुत्र शेरू मेव को गिरफ्तार कर दिल्ली पुलिस के सुपुर्द किया है. एसएचओ धारा सिंह ने बताया कि दिल्ली के मसूदपुर निवासी एक बुजुर्ग दीवान सिंह मलिक ने दिल्ली के साइबर थाने में करीब 12 लाख की ठगी होने का मामला दर्ज कराया था. आरोपियों की लोकेशन सीकरी क्षेत्र में मिली. इस पर दिल्ली पुलिस ने सीकरी पुलिस के साथ टीम बनाकर सीकरी के गांव भुरू का बास में दबिश दी और ठगी के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

फर्जी अधिकारी बन धमकाया: पीड़ित बुजुर्ग दीवान सिंह ने रिपोर्ट में लिखा है कि 10 अक्टूबर को उसके पास रात को व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आया. कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ एक लड़की अंग प्रदर्शन करती दिखी. अनजान लड़की से बात करने से मना की, तो उसने अश्लीलता कर फोन काट दिया. दूसरे दिन एक नम्बर से फोन आया और खुद को क्राइम ब्रांच का पुलिस अधिकारी बताया.

उसने बताया कि तुम्हारा एक अश्लील वीडियो यूट्यूब पर लोड हो गया है. बुजुर्ग व्यक्ति हो, अगर ये वीडियो वायरल हुआ तो आपकी बहुत बदनामी होगी. उसने 32400 रुपए की मांग की और वीडियो हटाने की बात कही. रुपए देने के बाद फिर दोबारा फोन आया और आरोपी ने कहा कि आपकी तीन वीडियो हैं. दो अन्य वीडियो को हटाने के 62400 रुपए देने पड़ेंगे. पीड़ित ने बदनामी के डर से 62400 रुपए भी ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए.

आरोपी ठगों ने इतना रुपया ठगने के बाद भी बुजुर्ग का पीछा नहीं छोड़ा. उसी दिन फिर एक दूसरे नम्बर से फोन आया, जो खुद को महाराष्ट्र पुलिस का अधिकारी बता रहा था और उसने कहा कि आपकी एक अश्लील वीडियो आई है. वीडियो में जो लड़की दिख रही है, उसकी हत्या हो गई है. अब आपके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज होगा. आरोपी ने पीड़ित को एक खाता नम्बर दिया और उस खाते में 2 लाख 10 हजार रुपए डालने को कहा. पीड़ित ने फिर से आरोपी को रुपए भेज दिए. रुपए देने के बाद फिर एक व्यक्ति का फोन आया कि आपके केस को खत्म करने के लिए 10 लाख रुपए लगेंगे. फिर पीड़ित ने डरकर बताए खाते में 10 लाख रुपए भेज दिए. आरोपियों ने पीड़ित को डरा धमका कर करीब 12 लाख रुपए से अधिक की ठगी कर ली.