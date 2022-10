.

Shivpuri: दौड़ती बाइक के सामने अचानक आया सूअर, बाइक पर सवार तीन लोग हुए घायल, हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने Published on: 1 hours ago

शिवपुरी। बदरवास थाना क्षेत्र के 12वीं रोड पर बाइक सवार तीन लोग के सामने सूअर के अचानक आ जाने से हादसे का शिकार हो गए. गनीमत रही कि, बाइक की रफ्तार धीमी थी नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था. तीनों घायल खुद ही उपचार के लिए बदरवास के स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद तीनों घायलों को छुट्टी दे दी गई. घटना वीटी स्कूल के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई, जहां बाइक सवार तीन युवकों के सामने अचानक सूअर आ जाने से हादसा हो गया. जिससे तीनों युवक घायल हो गए, घायलों की पहचान नहीं हो सकी है. (Bike rider injured after colliding with pig) (road accident in shivpuri) (Three bike riders injured in Shivpuri)