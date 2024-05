आज इन राशियों को होगा धन लाभ और मिलेगी खुशियां - 29 May Rashifal

हैदराबाद : मेष Aries 29 मई बुधवार को आज मकर राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में है. व्यावसायिक क्षेत्र में सहकर्मियों और भागीदारों के साथ आवश्यक विषयों पर चर्चा होगी. आपकी किसी परियोजना को सरकारी लाभ मिलने की संभावना है. कार्यालय से जुड़े कामों के लिए यात्रा के भी योग हैं. परिवार में आनंद का वातावरण छाया रहेगा. घर की साज-सजावट और अन्य व्यवस्था में परिवर्तन के जरिए घर में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे. वर्क लोड के कारण थकान का अनुभव होगा. माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा. प्रेम जीवन में संतुष्टी का भाव रहेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन मध्यम है.

वृषभ

Taurus 29 मई बुधवार को आज मकर राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में है. विदेश में रहने वाले स्नेहीजन तथा मित्रों से बातचीत आपको खुशी देगी. विदेश से जुड़े काम में आपको लाभ होगा. रिश्तों में आगे बढ़ने के लिए स्वप्रेरणा से कार्य शुरू करेंगे. आज अपने प्रिय को कोई विशेष उपहार भी दे सकते हैं. परिजनों के साथ धार्मिक स्थल या किसी मंदिर जाने से आपका मन खुश रहेगा. प्रोफेशनल मोर्चे पर कार्यालय या व्यापार में कार्यभार अधिक रहेगा. इसे पूरा करने में थकान का अनुभव हो सकता है. आर्थिक लाभ होने की संभावना है. बिजनेस के लिए कोई छोटी यात्रा भी हो सकती है. स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही ना करें.

मिथुन

Gemini 29 मई बुधवार को आज मकर राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में है. आज का दिन प्रतिकूल है, इसलिए आज आप हर काम सावधानी से करें. आज किसी नए काम का आरंभ न करें. ऑफिस में अधिकारियों के साथ वाद-विवाद करने से नुकसान हो सकता है. गुस्से के कारण कुछ अनिष्ट न हो, इसका खास ध्यान रखें. रोगी अपना कोई नया इलाज या शल्य चिकित्सा आज न करवाएं. स्वास्थ्य के मामले लापरवाही के कारण आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है. अपने व्यवहार पर संयम रखने की कोशिश करें. अधिक खर्च होने से चिंतित रह सकते हैं. घर या ऑफिस में वाणी पर संयम रखने से विवादों को टाल सकेंगे. किसी कारण से समय पर खाना नहीं मिलेगा. ईश्वर की आराधना से शांति मिलेगी.

कर्क

Cancer 29 मई बुधवार को आज मकर राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में है. वैभवी जीवनशैली तथा मनोरंजक प्रवृत्तियों से आज आप आनंदित रहेंगे. प्रेम जीवन में भी सकारात्मक रवैया आपके पुराने मतभेदों को दूर कर देगा. व्यापार में आपको लाभ होगा. नौकरीपेशा लोग भी अपने टारगेट को पूरा करने की कोशिश करेंगे. आज नौकरी या व्यवसाय में भी आप ऊर्जावान बने रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. हालांकि तनावमुक्त रहने के लिए आध्यात्मिकता का सहारा ले सकते हैं. मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. परिवार के साथ दिन अच्छा गुजरेगा. परिजनों के साथ मतभेद दूर होंगे. निवेश की कोई योजना बना सकते हैं.

सिंह

Leo 29 मई बुधवार को आज मकर राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में है. आपका आज का दिन मध्यम फलदायी होगा. परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करते समय वाणी में संयम बरतें. जीवनसाथी के साथ किसी खास चर्चा में दिन व्यतीत हो सकता है. दैनिक काम में विघ्न आ सकते हैं. नौकरीपेशा लोग काम समय पर पूरा कर पाने की स्थिति में नहीं रहेंगे. आज ज्यादा मेहनत के बाद भी रिजल्ट कम मिलेगा. माता के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी. आपको भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा. दोपहर के बाद धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपके कार्य पूरे हो सकेंगे. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय आपके अनुकूल है.

कन्या

Virgo 29 मई बुधवार को आज मकर राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में है. आज आपके मन में चिंता और भय का माहौल रहेगा. नौकरीपेशा लोग समय पर काम पूरा कर पाने की स्थिति में नहीं होंगे. आपको स्वास्थ्य और संतान की चिंता हो सकती है. अपच की शिकायत होगी. मौसमी बीमारी होने की आशंका रहेगी. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल नहीं है. अचानक धन खर्च हो सकता है. शेयर- सट्टे से दूर रहने की सलाह आपको दी जाती है. प्रियजनों से मिलने की संभावना है. यात्रा नहीं करना ही श्रेष्ठ रहेगा. हालांकि प्रेम के मोर्चे पर आज आपका दिन अच्छा रह सकता है. आज अपने प्रिय के साथ ज्यादा समय बिताने का मौका मिलेगा.

तुला

Libra 29 मई बुधवार को आज मकर राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में है. आपके लिए समय मध्यम फलदायक है. किसी बात को लेकर मन ज्यादा इमोशनल रहेगा. अपने प्रिय के साथ मन की बात शेयर करने में दिक्कत महसूस कर सकते हैं. स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखें तो शारीरिक ताजगी का अभाव रहेगा. मानसिक चिंता भी रहेगी. धन और यश की हानि हो सकती है. आज किसी भी तरह के निवेश से आपको बचना चाहिए. मां के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. रिश्तेदारों के साथ किसी बात पर वाद-विवाद हो सकता है. मौन रहकर विवाद टाल सकेंगे. व्यवसाय में अतिरिक्त मेहनत की आवश्यकता होगी.

वृश्चिक

Scorpio 29 मई बुधवार को आज मकर राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में है. आज का दिन खुशी से व्यतीत करेंगे. नए काम की शुरुआत होगी. अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई नई योजना बना सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों के काम की प्रशंसा हो सकती है. घर में भाई-बहनों के साथ मेल-मिलाप रहेगा. स्वजनों और मित्रों के साथ मुलाकात होगी. किसी छोटी यात्रा के योग हैं. आज आपके सभी काम सफल होंगे. भाग्य में लाभदायक परिवर्तन होगा. दुश्मन और विरोधी अपनी चाल में असफल रहेंगे. आपकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आज का दिन आपके लिए लाभप्रद रहेगा. प्रेम जीवन में आप संतुष्ट रहेंगे.

धनु

Sagittarius 29 मई बुधवार को आज मकर राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में है. आज आपका मन दुविधा में फंसा रहेगा. वित्तीय मोर्चे पर दिन सामान्य है. अतिरिक्त खर्च से मन चिंता में डूब सकता है. परिवार में किसी बात को लेकर किसी से विवाद हो सकता है. जीवनसाथी के साथ पुराने विवाद फिर उभर सकते हैं. नौकरीपेशा जातकों को काम पूरा नहीं होने से हताशा रहेगी. व्यापार को बढ़ाने या नया कुछ करने संबंधी कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लेना आज आपके लिए बेहतर होगा. घर या व्यवसाय के क्षेत्र में कार्यभार अधिक रहेगा. तनाव के कारण अस्वस्थ महसूस करेंगे. ध्यान और मनपसंद संगीत सुनने से आपको काफी रिलेक्स महसूस होगा.

मकर

Capricorn 29 मई बुधवार को आज मकर राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में है. आज आपका प्रत्येक काम सरलता से पूरा होगा. नौकरी और व्यापार के लिए किए गए प्रयासों से आपकी प्रतिष्ठा में वृद्घि होगी. पदोन्नति के योग हैं. अधिकारी आपके काम की प्रशंसा करेंगे. आपको किसी नए काम का इन्चार्ज भी बनाया जा सकता है. प्रेम जीवन में समय सामान्य है, लेकिन जो लोग विवाहित है उनके गृहस्थ जीवन में आनंद का वातावरण रहेगा. वाहन आदि के उपयोग में ध्यान रखें. चोट लगने की आशंका रहेगी. मित्रों, स्नेहीजनों के साथ मुलाकात सुखद होगी. मानसिक शांति रहेगी. आज आप खर्च पर नियंत्रण रखने में भी कामयाब रहेंगे.

कुंभ

Aquarius 29 मई बुधवार को आज मकर राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में है. धन के लेन-देन और जमीन-जायदाद के सौदों में आज बहुत ध्यान रखने की जरूरत है. पैसों के लेन-देन के मामले में आज का दिन सामान्य है. किसी से उधार लेने या देने से आज आपको बचना चाहिए. व्यवसाय में पहले से ज्यादा लाभ की उम्मीद ना करें. मानसिक रूप से आज एकाग्र बने रहेंगे. खर्च की मात्रा अधिक होगा. स्वास्थ्य के विषय में ध्यान रखें. पूंजी निवेश गलत जगह पर न हो, इसका ध्यान रखें. आपकी बातों से परिजन सहमत नहीं होंगे. दूसरों की बातों में हस्तक्षेप ना करें, क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है. कन्फ्यूजन से बचकर रहें. क्रोध पर संयम रखें.

मीन

Pisces 29 मई बुधवार को आज मकर राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में है. आज आप पारिवारिक तथा सामाजिक बातों में व्यस्त रहने वाले हैं. मित्रों से मुलाकात होगी. अपने प्रिय मित्र के साथ दिन का ज्यादा समय गुजारेंगे. मित्रों की जरूरतों पर धन खर्च करना होगा. किसी खास जगह पर जाना हो सकता है. प्रत्येक काम में आपको लाभ होगा. विवाह योग्य जातकों का रिश्ता पक्का हो सकता है. आप उत्साह से पूरा काम कर पाएंगे. व्यवसाय में नई योजना से काम आगे बढ़ाएंगे. नौकरीपेशा लोगों को कोई नया टारगेट मिल सकता है. उनके काम की तारीफ भी हो सकती है. हालांकि अतिउत्साह में किए कार्य से नुकसान हो सकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा बना हुआ है.