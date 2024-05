राजगढ़ में भीषण गर्मी के बीच आग का गोला बनी चलती हुई कार, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान, देखें वीडियो - Bruning car video

Follow Us

Updated : May 28, 2024, 9:22 AM IST

Published : May 28, 2024, 9:11 AM IST

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

आग का गोला बनी चलती हुई कार ( ETV BHARAT )

राजगढ़. मध्यप्रदेश के सबसे गर्म जिलों में से एक राजगढ़ में सोमवार को अधिकतम तापमान 46 डिग्री तक पहुंच गया. इस भीषण गर्मी में दोपहर 3 बजे एक चलती हुई कार आग का गोला बन गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है. बता दें कि राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में स्थित नाहरदा बड़ली भोजपुर रोड पर एर ईको स्पोर्ट कार अचानक आग का गोला बन गई, जिसमें मौजूद चालक ने जलते हुए वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई. जानकारी के मुताबिक कार चालक अपनी कार से अकेला खिलचीपुर से ढाबली गांव की ओर जा रहा था, उसी दौरान भोजपुर रोड पर कार आग का गोला बन गई. खिलचीपुर नगर परिषद की फायर ब्रिगेड ने जैसे-तैसे आग पर काबू पाया. फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि भीषण गर्मी के चलते ही कार ने आग पकड़ी.

