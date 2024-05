ETV Bharat / spiritual

जून में होगी खुशियों की बरसात, पांच ग्रह चमकाएंगे इन राशियों के जातकों की किस्मत - June Rashifal 2024

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 28, 2024, 7:59 AM IST | Updated : May 28, 2024, 8:11 AM IST

जून में होगी खुशियों की बरसात ( Etv Bharat )

ज्योतिषविद् पं. सुरेंद्र शर्मा कहते हैं कि जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन कर दूसरी राशि में गोचर करता है या गोचर में किसी तरह का बदलाव होता है, तो इसका प्रभाव राशि चक्र की सभी राशियों पर पड़ता है. कभी अनुकूल तो कभी कुछ राशियों का समय प्रतिकूल हो जाता है. वहीं आने वाले जून के महीने में एक दो नहीं बल्कि 5 ग्रहों का गोचर होने जा रहा है, जिसका एक बड़ा प्रभाव सभी के जीवन में देखने को मिल सकता है. कब किस ग्रह का होगा राशि परिवर्तन पं. सुरेंद्र शर्मा के अनुसार इस बार सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे. वहीं न्याय के देवता शनि की चाल भी वक्री हो जाएगी. विस्तार में समझें तो आने वाली एक जून को लाल ग्रह यानी मंगल अपनी स्व राशि मेश में प्रवेश करने जा रहे हैं. वहीं 12 जून को शुक्र ग्रह अपनी स्व राशि वृषभ से निकलकर मिथुन राशि में गोचर करेंगे. इसी प्रकार 14 जून को बुध ग्रह भी मिथुन राशि में गोचर करेंगे. इसके बाद 15 जून को ग्रहों के राजा सूर्य भी मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं. वहीं एक बार फिर बुध ग्रह 29 जून को मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे. यानी जून महीने में मिथुन राशि में एक समय पर कई ग्रहों का मिलन होगा.

इन राशियों पर होगी खुशियों की बरसात अब जब ग्रहों का इतना फेर बदल होगा तो निश्चित ही इसका असर राशियों पर भी होगा. लेकिन घबराएं नहीं, इस बार क्योंकि ग्रहों के इस गोचर से 6 राशियों का जून माह में मंगल ही मंगल होने वाला है.

मेष राशिफल जून 2024 मेष राशिफल जून 2024 (Etv Bharat Graphics) मेष राशि के जातकों के लिए जून का महीना अत्यंत फलदायी और लाभकारी रहेगा, इस राशि के जातकों को समाज में सम्मान प्रतिष्ठा तो मिलेगी ही साथ ही व्यापार और करियर मैं अपनी नई सफलताएं हासिल होंगी. मेष राशि के जातकों को इस दौरान प्रयास किए गए हर कार्य में सफलता मिलने के आसार हैं. साथ ही उनके रुके हुए काम भी पूरे होंगे. यह समय इस राशि के जातकों के लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा.

वृषभ राशिफल जून 2024 वृषभ राशिफल जून 2024 (Etv Bharat Graphics) वृषभ राशि के जातकों के लिए ग्रहों का राशि परिवर्तन बहुत फायदेमंद साबित होगा. नौकरी पेशा जातकों को अपने करियर में नई सफलताएं हासिल होंगी. जॉब में पदोन्नति और इन्क्रीमेंट मिलने की उम्मीद है. यह राशि परिवर्तन जीवन को अहम मोड़ देगा. आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने की भी संभावना है.

सिंह राशिफल जून 2024 सिंह राशिफल जून 2024 (Etv Bharat Graphics) सिंह राशि के जातकों के लिए ग्रहों का राशि परिवर्तन सुनहरे अवसर और योजनाओं की सफलता का समय लेकर आएगा. इस समय काल में आर्थिक लाभ के साथ सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी. पारिवारिक जीवन में भी खुशियों की बरसात होगी. कन्या राशिफल जून 2024 कन्या राशिफल जून 2024 (Etv Bharat Graphics) कन्या राशि के लिए जून का महीना खुशियां लेकर आएगा. आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लंबे समय से टल रहा प्रॉपर्टी और वाहन लेने का सपना पूरा होने की संभावना है. नौकरीपेशा जातकों के लिए भी नए अवसर बनेंगे. साथ ही वेतनवृद्धि भी हो सकती है. तुला राशिफल जून 2024 तुला राशिफल जून 2024 (Etv Bharat Graphics) तुला राशि के जातक ग्रहों और राशियों की दशा से लाभान्वित होंगे. जीवन में खुशियों के अवसर प्राप्त होंगे, करियर में सफलता मिलेगी. समृद्धि और वैभव की प्राप्ति के अच्छे आसार बन रहे हैं. वैवाहिक और पारिवारिक जीवन अच्छा व्यतीत होगा. मन में शांति का अनुभव होगा. आर्थिक रूप से भी स्थिति मजबूत होगी और बैंक बैलेंस बढ़ने की संभावना है. धनु राशिफल जून 2024 धनु राशिफल जून 2024 (Etv Bharat Graphics) धनु राशि के जातकों के लिए यह समय बहुत ही अनुकूल साबित होने वाला है. खासकर करियर के क्षेत्र में मजबूती आएगी. व्यापार में लाभ और बड़ा फायदा मिल सकता है. वहीं नौकरीपेशा जातकों को करियर में नए अवसर प्राप्त होने के आसार बन रहे हैं.



डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी मान्यताओं, ज्योतिष गणना और ज्योतिषविदों की जानकारी पर आधारित है, ETV Bharat इसके पूर्ण सत्य होने का दावा नहीं करता.

ज्योतिषविद् पं. सुरेंद्र शर्मा कहते हैं कि जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन कर दूसरी राशि में गोचर करता है या गोचर में किसी तरह का बदलाव होता है, तो इसका प्रभाव राशि चक्र की सभी राशियों पर पड़ता है. कभी अनुकूल तो कभी कुछ राशियों का समय प्रतिकूल हो जाता है. वहीं आने वाले जून के महीने में एक दो नहीं बल्कि 5 ग्रहों का गोचर होने जा रहा है, जिसका एक बड़ा प्रभाव सभी के जीवन में देखने को मिल सकता है. कब किस ग्रह का होगा राशि परिवर्तन पं. सुरेंद्र शर्मा के अनुसार इस बार सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे. वहीं न्याय के देवता शनि की चाल भी वक्री हो जाएगी. विस्तार में समझें तो आने वाली एक जून को लाल ग्रह यानी मंगल अपनी स्व राशि मेश में प्रवेश करने जा रहे हैं. वहीं 12 जून को शुक्र ग्रह अपनी स्व राशि वृषभ से निकलकर मिथुन राशि में गोचर करेंगे. इसी प्रकार 14 जून को बुध ग्रह भी मिथुन राशि में गोचर करेंगे. इसके बाद 15 जून को ग्रहों के राजा सूर्य भी मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं. वहीं एक बार फिर बुध ग्रह 29 जून को मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे. यानी जून महीने में मिथुन राशि में एक समय पर कई ग्रहों का मिलन होगा.

इन राशियों पर होगी खुशियों की बरसात अब जब ग्रहों का इतना फेर बदल होगा तो निश्चित ही इसका असर राशियों पर भी होगा. लेकिन घबराएं नहीं, इस बार क्योंकि ग्रहों के इस गोचर से 6 राशियों का जून माह में मंगल ही मंगल होने वाला है.

मेष राशिफल जून 2024 मेष राशिफल जून 2024 (Etv Bharat Graphics) मेष राशि के जातकों के लिए जून का महीना अत्यंत फलदायी और लाभकारी रहेगा, इस राशि के जातकों को समाज में सम्मान प्रतिष्ठा तो मिलेगी ही साथ ही व्यापार और करियर मैं अपनी नई सफलताएं हासिल होंगी. मेष राशि के जातकों को इस दौरान प्रयास किए गए हर कार्य में सफलता मिलने के आसार हैं. साथ ही उनके रुके हुए काम भी पूरे होंगे. यह समय इस राशि के जातकों के लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा.

वृषभ राशिफल जून 2024 वृषभ राशिफल जून 2024 (Etv Bharat Graphics) वृषभ राशि के जातकों के लिए ग्रहों का राशि परिवर्तन बहुत फायदेमंद साबित होगा. नौकरी पेशा जातकों को अपने करियर में नई सफलताएं हासिल होंगी. जॉब में पदोन्नति और इन्क्रीमेंट मिलने की उम्मीद है. यह राशि परिवर्तन जीवन को अहम मोड़ देगा. आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने की भी संभावना है.

सिंह राशिफल जून 2024 सिंह राशिफल जून 2024 (Etv Bharat Graphics) सिंह राशि के जातकों के लिए ग्रहों का राशि परिवर्तन सुनहरे अवसर और योजनाओं की सफलता का समय लेकर आएगा. इस समय काल में आर्थिक लाभ के साथ सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी. पारिवारिक जीवन में भी खुशियों की बरसात होगी. कन्या राशिफल जून 2024 कन्या राशिफल जून 2024 (Etv Bharat Graphics) कन्या राशि के लिए जून का महीना खुशियां लेकर आएगा. आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लंबे समय से टल रहा प्रॉपर्टी और वाहन लेने का सपना पूरा होने की संभावना है. नौकरीपेशा जातकों के लिए भी नए अवसर बनेंगे. साथ ही वेतनवृद्धि भी हो सकती है. तुला राशिफल जून 2024 तुला राशिफल जून 2024 (Etv Bharat Graphics) तुला राशि के जातक ग्रहों और राशियों की दशा से लाभान्वित होंगे. जीवन में खुशियों के अवसर प्राप्त होंगे, करियर में सफलता मिलेगी. समृद्धि और वैभव की प्राप्ति के अच्छे आसार बन रहे हैं. वैवाहिक और पारिवारिक जीवन अच्छा व्यतीत होगा. मन में शांति का अनुभव होगा. आर्थिक रूप से भी स्थिति मजबूत होगी और बैंक बैलेंस बढ़ने की संभावना है. धनु राशिफल जून 2024 धनु राशिफल जून 2024 (Etv Bharat Graphics) धनु राशि के जातकों के लिए यह समय बहुत ही अनुकूल साबित होने वाला है. खासकर करियर के क्षेत्र में मजबूती आएगी. व्यापार में लाभ और बड़ा फायदा मिल सकता है. वहीं नौकरीपेशा जातकों को करियर में नए अवसर प्राप्त होने के आसार बन रहे हैं.



डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी मान्यताओं, ज्योतिष गणना और ज्योतिषविदों की जानकारी पर आधारित है, ETV Bharat इसके पूर्ण सत्य होने का दावा नहीं करता.

Last Updated : May 28, 2024, 8:11 AM IST