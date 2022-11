मंदसौर। गरोठ थाना क्षेत्र में पुलिस ने शुक्रवार की दोपहर के वक्त ब्रांडेड कंपनियों के नकली खाद बनाने की फैक्ट्री पर छापा मार कार्रवाई की है. ग्राम सपानिया में एक व्यापारी के गोदाम के अंदर चोरी-छिपे चल रहे इस गोरखधंधे में पुलिस अमले ने मौके से 1200 कट्टे नकली खाद,भारी मात्रा में ब्रांडेड कंपनियों के प्लास्टिक बैग, होलोग्राम और नमक भी बरामद किया है. रबी सीजन के चलते इन दिनों रासायनिक खाद की भारी डिमांड के मद्देनजर व्यापारी इस गोरखधंधे को चला रहा था. गोपनीय सूचना के आधार पर गरोठ और भानपुरा पुलिस ने दबिस देकर सारा माल जब्त कर लिया. (mandsaur duplicate fertilizer) (police raided and seized 1200 sacks) (ongoing shortage of fertilizer in season)

MP fertilizer Crises लोडिंग वाहन से मिलावटी खाद के 60 कट्‌टे जब्त, खाद विक्रेता व ड्राइवर पर FIR

सीजन में खाद की चल रही है कमीः इन दिनों रबी सीजन में रासायनिक खाद की कमी और सोसाइटी में केवल रेगुलर खाताधारक किसानों को ही खाद आवंटित होने के नियम की आड़ में पूरे जिले में नकली रासायनिक खाद की बिक्री के गोरखधंधे ने खासा जोर पकड़ रखा है. मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बावजूद कृषि विभाग के आला अधिकारी इस मामले में किसी को पकड़ नहीं कर पा रहे हैं. बाजार में ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर हू-ब-हू पैकिंग में नकली खाद की जोरदार बिक्री का दौर जारी है. इसी सिलसिले में भानपुरा पुलिस को ग्राम सपानिया में व्यापारी के गोदाम पर किए जा रहे इस फर्जीवाड़े की शिकायत मिली थी. पुलिस ने दोपहर के वक्त अचानक मौके पर पहुंचकर इसका भंडाफोड़ कर दिया. (ongoing shortage of fertilizer in season) (mandsaur duplicate fertilizer) (police raided and seized 1200 sacks) (duplicate fertilizer in real sack)

असली बोरी में नकली खादः पुलिस ने इफ्को और ग्रो मोर कंपनी के अलावा सुपर फास्फेट खाद के बैग भारी मात्रा में बरामद किए हैं. इन बैग में नकली डीएपी, एनपीके और सुपर फास्फेट खाद भरा हुआ था. बताया जा रहा है कि आरोपी रणजीत सिंह राजपूत नमक और भूरी मिट्टी के साथ इसको मिलाकर, मिश्रण की ब्रांडेड कंपनी के बैग में पैकिंग कर रहा था. इसी बीच पुलिस ने मौके पर दबिश देकर नकली खाद को जब्त कर लिया. कार्रवाई में एसडीओपी गरोठ सोनू परमार और भानपुरा टीआई अवनीश श्रीवास्तव की टीम ने मौके से तमाम माल जब्त कर कृषि विभाग के अधिकारियों को सूचना दे दी है. कृषि विभाग के अधिकारी माल की जब्ती करके नकली खाद की गुणवत्ता और इनके मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं. (duplicate fertilizer in real sack) (ongoing shortage of fertilizer in season) (mandsaur duplicate fertilizer) (police raided and seized 1200 sacks)