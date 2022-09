इंदौर। पुलिस ने पूर्व कांग्रेसी पार्षद अनवर दस्तक पर अपहरण और रेप की धाराओं में मामला दर्ज किया है. वहीं जब से पूर्व कांग्रेसी पार्षद अनवर दस्तक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है. वह लगातार पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा है, उसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने 5000 का इनाम घोषित किया है. आरोपी की तलाश में पुलिस मुंबई और गोवा में भी घूम रही है. उसकी संपत्तियों की भी जानकारी निकाली जा रही है. indore crime news, fir against former congress councilor, Police declared reward on anwar dastak



रेप और अपहरण का मामला दर्ज: पूर्व कांग्रेसी पार्षद अनवर दस्तक के खिलाफ एक पीड़िता की शिकायत पर अपहरण एवं दुष्कर्म की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है. बता दें इंदौर के खजराना थाने में पीड़िता ने दुष्कर्म की धाराओं में तो वहीं इंदौर के चंदन नगर थाने पर पूर्व पार्षद अनवर दस्तक के खिलाफ पीड़िता ने बच्चों के अपहरण करने का प्रकरण दर्ज करवाया था. 2 प्रकरण दर्ज होने के बाद से कांग्रेस के पूर्व पार्षद अनवर दस्तक लगातार पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा है. वहीं कांग्रेस के पूर्व पार्षद अनवर दस्तक की तलाश में पुलिस गोवा और मुंबई तक घूम रही है. कई जगह टीमें भी पूर्व कांग्रेसी पार्षद को तलाशने में जुटी हुई है और जल्दी पकड़ने की बात कही जा रही है.

पूर्व पार्षद पर पुलिस ने इनाम किया घोषित

पुलिस ने किया 5 हजार का इनाम घोषित: साथ ही पुलिस ने आरोपी पूर्व कांग्रेसी पार्षद अनवर दस्तक के खिलाफ 5000 का इनाम भी घोषित किया हुआ है. इसी के साथ पुलिस आरोपी पूर्व कांग्रेसी पार्षद अनवर दस्तक की संपत्तियों की भी जानकारी जुटा रही है. फिलहाल नगर निगम चुनाव में पूर्व कांग्रेसी पार्षद अनवर दस्तक ने अपनी पत्नी को पार्षद पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया हुआ था और वह जीती भी थी. उस समय कांग्रेस के पूर्व पार्षद अनवर दस्तक ने अपनी पत्नी के साथ में संपत्तियों की जानकारी दी थी. पुलिस उस हलफनामे के आधार पर भी पूर्व कांग्रेसी पार्षद अनवर दस्तक की संपत्तियों की जानकारी निकाल रही है. इस दौरान कोई संपत्ति अवैध मिलती है तो उस पर कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है, वहीं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही पूर्व कांग्रेसी पार्षदों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. (indore crime news) (fir against former congress councilor) (Police declared reward on anwar dastak)