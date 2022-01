इंदौर। पत्नी के साथ हैवानियत करने और गैंगरेप (Husband Rape Wife) कराने के आरोपी बिल्डर राजेश के फार्म हाउस को जमींदोज कर दिया गया है. साथ ही मुख्य आरोपी राजेश विश्वकर्मा सहित अन्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. बता दें कि बिल्डर राजेश विश्वकर्मा ने मेट्रीमोनियल साइट के जरिए छत्तीसगढ़ की 32 वर्षीय युवती से शादी की. शादी के बाद आरोपी राजेश उसे शिप्रा थाना क्षेत्र के मांगलिया स्थित एक फार्म हाउस ले गया, जहां पत्नी के साथ दरिंदगी की और अपने दोस्तों और नौकर से उसका रेप करवाया. पीड़िता का आरोप है कि इस दौरान न्यूड डांस भी कराया जाता था.

आरोपी का फार्म हाउस जमींदोज

इंदौर पुलिस ने टीचर पत्नी से गैंगरेप के आरोपी बिल्डर राजेश विश्वकर्मा के फार्म हाउस को गिरा दिया है. प्रशासन की टीम करीब दोपहर 1 बजे कार्रवाई करने पहुंची. मांगलिया स्थित 1 लाख स्क्वायर फीट के फार्म हाउस को जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई में नेस्तनाबुत किया गया. इस फार्म हाउस में कुल 27 हजार स्क्वायर फीट का निर्माण था, जहां पर तमाम तरह की सुख-सुविधाएं उपलब्ध थी. बिल्डर राजेश विश्वकर्मा के फार्म हाउस पर ऐशोआराम की हर चीज मौजूद थी. कमरों में महंगे बेड, सोफे, अलमारियां और अन्य सामान रखा था. जिला प्रशासन के अधिकारियों ने अंदेशा जताया है कि यहां पर कई तरह की अनैतिक गतिविधियां भी संचालित होती थी, फिलहाल पूरे ही मामले में जांच कर कार्रवाई की गई है.

गैंगरेप का आरोपी पति गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी पति (gangrape accused husband arrest)

छत्तीसगढ़ की रहने वाली युवती जो पेशे से टीचर है, उसकी पहचान राजेश से एक मेट्रीमोनियल साइट के जरिए हुई थी. पीड़िता का आरोप है कि शादी के बाद राजेश विश्वकर्मा के साथ वो इंदौर में आई तो, राजेश ने उसे अपने मांगलिया स्थित फॉर्म हाउस पर रखा और जब उसका मन शादीशुदा पत्नी से भरा गया तो उसने हैवानियत की सभी हदें पार करते हुए पति अलावे नौकर और दोस्तों ने भी पीड़ित महिला के साथ लगातार दुष्कर्म किया है. इंदौर के क्षिप्रा पुलिस को शनिवार को पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म करने वाले पति राजेश सहित चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

अय्याशी का अड्डा था फार्म हाउस

युवती के साथ दरिंदगी करने वाले बिल्डर राजेश विश्वकर्मा के फार्म हाउस पर ऐशोआराम की हर चीज मौजूद थी. ये उसके लिए अय्याशी का अड्डा था. कमरों में महंगे बेड, सोफे और अन्य सामान रखे गए थे. पुलिस ने फार्म हाउस से कई तरह के आपत्तिजनक सामान बरामद किये हैं, जिसमें महंगी शराब, सेक्स टॉय शामिल हैं. राजेश का नौकर विपिन इस फार्म हाउस का केयर टेकर था. यहां मंहगी शराब की बोतलें, अलग से बनाया गया बार और कॉटेज भी थे. फार्म हाउस में घूमने के लिए छोटी ट्रैवलिंग की गाड़ियां और स्पोर्ट्स साइकिल और कार भी रखी हैं. पुलिस ने यहां से ऑडी कार भी बरामद की.

लग्जरी फार्म हाउस में सारे सामान थे

पति के हैवानियत की इंतहा!

इंदौर के इस घटना में आरोपी पति ने हैवानियत की सारी हदे पार करते हुए पीड़िता से अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए. इतना ही नहीं नौकर सहित उसके दोस्तों द्वारा भी ऐसा ही कृत्य को अंजाम दिया जाता था. पीड़िता ने गम्भीर आरोप लगाए गए हैं कि उसे फार्म हॉउस पर पहले तो विदेशी अश्लील फिल्में दिखाई जाती थी, फिर उसके पूरे कपड़े उतरवाकर न्यूड डांस करवाया जाता था जिसका आरोपियों द्वारा वीडियो भी बनाए जाता था. और विरोध करने पर पीड़िता के गुप्तांग पर सिगरेट सटाई जाती थी. पीड़िता को हथियारो के दम पर जान से मारने की धमकी देकर इस तरह की हैवानियत की जाती थी.

कमरों में महंगे बेड, सोफे, अलमारियां

क्या था मामला

बिल्डर राजेश विश्वकर्मा नागदा का रहनेवाला है. उसने मेट्रीमोनियल साइट (marriage on metrimonial site in indore) के जरिए छत्तीसगढ़ की 32 वर्षीय युवती से शादी की. शादी के बाद वह उसे अपने फार्म हाउस पर ले आया. आरोपी ने अपनी ही जीवन साथी को करीब डेढ़ महीने फार्म हॉउस में बंधक बनाकर रखा और युवती के साथ रेप करता रहा. यही नहीं उसने पीड़िता को अपने दोस्तों और नौकर को भी परोसा. बार-बार सभी आरोपियों ने मिलकर पीड़िता के साथ गैंगरेप किया (crime aganist women in MP).

1 लाख स्क्वायर फीट में फैला फार्म हाऊस

इंदौर गैंगरेपः अय्याशी के अड्डे ने खोले कई राज, हर रोज होती थी न्यूड पार्टी, देखें सर्च ऑपरेशन में पुलिस को क्या क्या मिला

मानव तस्करी से जुड़ रहें तार!

फ़िलहाल पुलिस कई पहलु से मामले की जांच में जुटी हुई है. जिस तरह से छत्तीसगढ़ की महिला को शादी कर इंदौर लाया गया था, उससे इस पूरे मामले के तार मानव तस्करी से भी जोड़े जा रहे हैं और काफी बारीकी से जांच पड़ताल भी की जा रही है. वहीं खुफिया विभाग के साथ ही पुलिस भी प्रत्येक एंगल की काफी बारीकी से जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है.