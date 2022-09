Ujjain: धर्मनगरी पहुंची एकता कपूर और रिद्धिमा डोगरा, मंगल नाथ मंदिर में किए दर्शन

MP के उज्जैन पहुंची चर्चित धारावाहिक निर्माता निर्देशक एकता कपूर और अदाकारा रिद्धिमा डोगरा ने मंगलनाथ मंदिर में दर्शन कर तीन घंटे तक पूजा-अर्चना की. एकता और रिद्धिमा ने श्री महाकालेश्वर, हरसिद्धि माता मंदिर और काल भैरव के दर्शन किए. मंगलनाथ मंदिर में मंगल दोष के निवारण के लिए महा मंगल के अनुष्ठान के साथ ही, भात पूजन कराया जाता है. (Ekta Kapoor and Riddhima Dogra in ujjain) (Ekta Kapoor and Riddhima Dogra offer prayers) (Ekta Kapoor Riddhima Dogra in Mangal Nath temple)

PM के दौरे से पहले दुल्हन की तरह सजेगा Ujjain, 5 दिन तक होंगे सांस्कृतिक आयोजन, भव्य होगा कॉरिडोर का लोकार्पण

17 सितंबर के बाद पीएम मोदी एक बार फिर एमपी दौरे पर आएंगे. पीएम उज्जैन में 11 अक्टूबर को महाकाल मंदिर के कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे. पीएम के आगमन को लेकर शासन प्रशासन की तैयारियों को लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है. पीएम मोदी के आगमन से पहले उज्जैन में पांच दिनों तक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे. Ujjain city decorated on PM visit, Ujjain Mahakal Temple Corridor Inaugurated by PM, five days cultural programs in Ujjain

Jabalpur News: 24 घंटे खाने पीने की दुकान खोलने की उठी मांग, कलेक्टर से मिले व्यापारी प्रकोष्ठ सौंपा ज्ञापन

जबलपुर। इंदौर समेत अन्य महानगरों की तर्ज पर जबलपुर में भाजपा व्यापारी की मांग है कि यहां खाने पीने के बाजार को रात में भी खोला जाए. इस मांग को लेकर भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने कलेक्टर से मुलाकात की. 24 घंटे जायके का आनंद लेने शहर वासियों के लिए बाजार खोले जाने की मांग के आशय का एक पत्र प्रकोष्ठ ने कलेक्टर इलैयाराजा टी को सौंपा है.

Shivpuri Drunken Man Video: जिस स्कूल में पढ़ा था उसी में शराब पीकर मचाया उत्पात, पत्थरबाजी से डरे छात्र

शिवपुरी के शासकीय माध्यमिक विद्यालय से एक मामला सामने आया है, जहां एक शराबी ने अपने की स्कूल में जमकर उत्पात मचाया. शराबी ने स्कूल शिक्षक को गाली दी तो वजह स्कूल पर पत्थरबाजी भी की. Shivpuri Drunken Man Video, Shivpuri Drunker Created Rusk in School

Lodhi Vs Brahmin Controversy: एमपी में लोधी वर्सेस ब्राम्हण विवाद में कुसुम महदेले की एंट्री, संभाला नहीं तो 23 का तनाव बनेगा विवाद

मध्य प्रदेश बीजेपी में लोधी वर्सेस ब्राम्हण विवाद काफी चर्चाओं में है. मगर इस विवाद में नया मोड़ अब आया है बीजेपी की वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कुसुम महदेले के बयान से. उन्होने कहा कि प्रीतम लोधी को लेकर उपजा विवाद कहीं पार्टी को 2023 में डेंट ना दे दे. यही नहीं अगर ये विवाद जल्द खत्म ना हुआ तो हिंदुओं के लिए भी नासूर बन जाएगा. जानें आखिर यह विवाद आगे खिचा तो बीजेपी को कितना नुकसान खासकर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल में दे सकती है. कुसुम महदेले का दर्द छलका है तो इसका बड़ा कारण यह है कि वो खुद भी लोधी समाज की बड़ी नेता मानी जाती रही हैं जो इन दिनों पार्टी में हाशिए पर हैं. (madhya pradesh lodhi vs brahmin)(bjp leader kusum mahdele) (dhirendra shashtri bundelkhand) (pritam lodhi news ) (Bageshwar dham sarkar)

बैलगाड़ी खीच रही विधवा मां, बच्ची भी साथ, बेबसी का आलम इतना खाना भी नसीब नहीं, रुला देगा ये Video

राजगढ़ से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक विधवा महिला अपने हाथों से बैलगाड़ी खीचती नजर आ रही है. बैलगाड़ी के ऊपर महिला का सामान रखा है और उसकी मासूम बेटी भी बैठी है. बैल नहीं होने के चलते महिला खुद हाथों से बैलगाड़ी खीच रही है. rajgarh woman pulling bullock cart, poor mp widow woman bullock cart, woman bullock cart viral video

Film Boycott in MP: भोपाल में फिल्म थैंक गॉड का विरोध, भगवान चित्रगुप्त पर दर्शाये गए सीन को लेकर बवाल

MP में 25 अक्टूबर को रिलीज होने वाली अजय देवगन की फिल्म थैंक्स गॉड को लेकर विरोध शुरू हो गया है. हिन्दू संगठन और कायस्थ समाज ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा है कि, फिल्म में आराध्य देव चित्रगुप्त जी का अपमान किया गया है इसलिए इसे बैन किया जाना चाहिए. एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को पत्र लिखकर फिल्म को बैन करने की मांग की है. फिल्म पर सारंग ने कायस्थ समाज की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है. ban film thanks god, Vishwas Sarang letter to Anurag Thakur, protest against film thank god in bhopal

MP: देशद्रोही नारे लगाने वालों पर सरकार सख्त, शुजालपुर पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार

मध्य प्रदेश में दो मामले संज्ञान में आए हैं. जिनमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे व पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के समर्थन में नारे लिखे गए और नारे लगाए गए. एमपी के छतरपुर और शाजापुर में हुई नारेबाजी पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि, मध्य प्रदेश में कानून का राज है. यहां इस तरह की कोई भी गतिविधि करने की कोशिश ना करे. मध्य प्रदेश या भारत में कहीं भी किसी और देश के समर्थन में नारे नहीं लगने चाहिए. (Raising slogans of Pakistan in MP) (MP Shujalpur police arrested accused)

MP Jabalpur Fraud लालच बुरी बला..महिला की मीठी बातों में फंस 50 लाख की लॉटरी के लालच में गंवाए 27 लाख

पुलिस बार-बार गाइडलाइंस जारी करती है कि मोबाइल फोन पर आने वाले अवांछित कॉल से सतर्क रहें. इसके बाद भी लोग नहीं मानते. नतीजा. ठगी के शिकार हो जाते हैं. जबलपुर में एक व्यक्ति फोन पर एक महिला की चिकनी चुपड़ी बातों में फंस गया. महिला ने उसे 50 लाख की लॉटरी लगने का झांसा दिया और उससे कई किस्तों में 27 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. Jabalpur Fraud case, woman cheated 27 lakhs, Transferred 27 lakhs to account, Pretext lottery of 50 lakhs

KK Mishra Controversial Statement: ब्राह्मणों पर अभद्र बयान से बढ़ा बवाल, BJP कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ का बंगला घेरा, कहा माफी मांगे कांग्रेस

भोपाल में कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के.के मिश्रा ने ब्राह्मणों को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया है. जिसपर बीजेपी के साथ ही संस्कृति बचाओ मंच समेत ब्राह्मण संगठनों ने कमलनाथ से मिश्रा को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है. बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ के बंगले का घेराव भी किया. जिसे देखते हुए उनके बंगले की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल भी केके मिश्रा पर कार्रवाई को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से मिलने पहुंचा है. KK Mishra Controversial Statement, KK Mishra Abuses Brahmin in Bhopal