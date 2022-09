उज्जैन। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर की तैयारियां जोर शोर से चल रही है. मंदिर को भव्य रूप देने के लिए सजावट में कोई कमी नहीं रखी जा रही है. क्योंकि 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन आएंगे और महाकाल मंदिर के कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे. पीएम के दौरे को लेकर बीते दिन सीएम शिवराज ने कॉरिडोर का निरीक्षण भी किया था. मंदिर की भव्यता को लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है. मंदिर के अलावा लोकार्पण के पांच दिन पहले से उज्जैन शहर को भी दिव्य रूप में सजाया जाएगा. इसके लिए पांच दिन तक धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन के साथ-साथ आम लोगों को भी कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा. Ujjain Mahakal Temple Corridor Inaugurated by PM, five days cultural programs in Ujjain

शुभारंभ से पहले उज्जैन नगरी को दिया जाएगा भव्य रूप: सोमवार को उज्जैन पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महाकाल कॉरिडोर सहित विस्तारीकरण के कार्यों का अवलोकन किया था. इस दौरान कुछ कार्यों में खामियां होने के कारण सीएम ने नाराजगी भी जताई थी. सीएम शिवराज ने पीएम मोदी के आगमन को देखते हुए महाकाल कॉरिडोर लोकार्पण कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए उज्जैन कलेक्टर और मंत्री मोहन यादव व सांसद अनिल फिरोजिया को आदेश दिए हैं.

11 अक्टूबर को उज्जैन आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 अक्टूबर को उज्जैन आगमन तय है. उज्जैन में 5 दिन तक सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन होगा. जिसमें देश भर से श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया जाएगा. इस दौरान पूरे उज्जैन शहर को सजाया जाएगा. वहीं पांच दिन तक चलने वाले कार्यक्रमों में महाकालेश्वर मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान के साथ-साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे. इसके लिए कार्यक्रम की रूपरेखा बनना शुरू हो चुकी है. पांच दिवसीय कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन सहित जिले के आला अधिकारी मंथन करेंगे.

भव्य बन रहा महाकाल कॉरिडोर: महाकाल कॉरिडोर देश का पहला ऐसा धार्मिक कैंपस बन रहा है जिसे शिव, शक्ति और दूसरे धार्मिक किस्सों से जुड़ी करीब 200 मूर्तियां और म्यूरल्स (भित्त चित्र) के जरिए इसे सजाया गया है. श्रद्धालु शिव की अनसुनी कथाएं इनसे जानेंगे. सप्त ऋषि, नवग्रह मंडल, त्रिपुरासुर वध, कमल ताल में विराजित शिव, 108 स्तम्भों में शिव के आनंद तांडव का अंकन, शिव स्तम्भ, भव्य प्रवेश द्वार पर विराजित नंदी की विशाल प्रतिमाएं हैं. यहां देश का पहला नाइट गार्डन भी बनाया गया है. इसी कॉरिडोर का लोकार्पण के लिए 11 अक्टूबर को पीएम उज्जैन पहुचेंगे.

इससे पहले उज्जैन को शिवरात्रि पर 1100000 दीपों से किया था रोशन: शिवराज सिंह चौहान द्वारा कहा गया था कि उज्जैन नगरी को शिवरात्रि पर 11 दीपो से शिप्रा के घाटों को जगमगाया जाएगा. जिसको लेकर कई संगठन और कई समाजसेवियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और गोल्डन बुक में अपना नाम दर्ज कराया था. जिसमें शिप्रा नदी के घाट, महाकाल मंदिर और उज्जैन के तमाम मंदिर से लेकर शहर में दीप लगाए गए थे और शिवरात्रि पर उज्जैन ने एक नया इतिहास रचा था. अब महाकाल कॉरिडोर के शुभारंभ से पहले 5 दिन पहले से उज्जैन को सजाया जाएगा.(Ujjain city decorated on PM visit) (Ujjain Mahakal Temple Corridor Inaugurated by PM) (five days cultural programs in Ujjain)