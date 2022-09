उज्जैन। 12 ज्योतिर्लिंगों से एक महाकालेश्वर मंदिर के साथ-साथ यहां पर मंगल की उत्पत्ति हुई है. जिस किसी को मंगल दोष होता है, वह मंगलनाथ मंदिर में दोष निवारण के लिए भात पूजा करने आते हैं. आज विश्व प्रसिद्ध मंगलनाथ मंदिर में प्रसिद्ध फिल्म व धारावाहिक की निर्माता निर्देशक एकता कपूर ने एक्ट्रेस रिद्धिमा डोगरा के साथ मंगलनाथ मंदिर में पूजन अर्चन की. उन्होने मंगलनाथ के गर्भगृह में भात पूजन भी किया. एकता और रिद्धिमा ने श्री महाकालेश्वर, हरसिद्धि माता मंदिर और काल भैरव के दर्शन किए.

उज्जैन धार्मिक यात्रा पर आए स्टार: उज्जैन पहुंची फिल्म निर्माता निर्देशक एकता कपूर और अदाकारा रिद्धिमा डोगरा ने मंगल नाथ मंदिर में दर्शन किये. एकता कपूर ने करीब 5 वर्ष पहले भी मंगलनाथ मंदिर में पूजन कराया था. इस बार वो दोबारा मंगल नाथ मंदिर में मंगल गृह की पूजा कराने पहुंची थी. दो दिन पहले फिल्म निर्माता निर्देशक महेश मांजरेकर ने भी परिवार के साथ मंगल दोष के लिए पूजन अनुष्ठान कराया था. माना जाता है कि यदि किसी की कुंडली में मंगल दोष है और व्यापार या मांगलिक कार्यों में यदि दिक्कत आती है, तो उसके निवारण के लिए मंगलनाथ मंदिर में महा मंगल के अनुष्ठान के साथ ही, भात पूजन कराया जाता है.

एकता कपूर और रिद्धिमा डोगरा ने कराई पूजा: फिल्म निर्माता निर्देशक एकता कपूर ने कुमकुम (स्टार प्लस), सोनी टीवी और जी टीवी जैसे चैनलों के लिए कई धारावाहिक सीरियल बनाए हैं. जिसमें भाग्य, दिया और बाती हम, वो अपना सा, डर सबको लगता है, फियर फेक्टर और द मैरिड वुमेन जैसी फिल्मों में अपना जलवा बिखेरने वाली अदाकारा रिद्धिमा डोगरा भी साथ थी. दोनों ने मंगलनाथ मंदिर में करीब तीन घंटे तक पूजन अर्चन किया. हालांकि इस दौरान दोनों ने मीडिया से बात करने से मना कर दिया.