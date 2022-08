Har Ghar Tiranga: सीएम शिवराज ने खरीदा तिरंगा, लोगों से कहा अपने पसीने की कमाई से ही खरीदें झंडा, कांग्रेस पर किया पलटवार

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में महिला स्व सहायता समूह द्वारा तैयार किया गया तिरंगा झंडा खरीदा. उन्होंने लोगों से कहा कि अपने पसीने की कमाई से ही तिरंगा खरीदें. मैं तिरंगा अपने घर भी मंगा सकता था लेकिन खुद इसलिए आया क्योंकि यह राष्ट्र के सम्मान की बात है.(Azadi ka Amrit Mahotsav) (CM Shivraj Bought Tiranga)

Bhopal Oath Ceremony: भोपाल में 6 अगस्त को शपथ लेंगे महापौर और पार्षद, 8 अगस्त को परिषद का पहला सम्मेलन

भोपाल में नगर निगम परिषद के नव निर्वाचित महापौर मालती राय और पार्षद आगामी 6 अगस्त को शपथ लेंगे. शपथ ग्रहण कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे. वहीं नगर निगम की नए परिषद का पहला सम्मेलन 8 अगस्त को होगा. (Bhopal Mayor and Councilor Oath) (Council Meeting on August 8)

Jabalpur HC News: सोशल मीडिया में अयोग्य व्यक्ति द्वारा उपचार का मामला, इसलिए HC ने खारिज की PIL

सोशल मीडिया में अयोग्य व्यक्ति द्वारा उपचार का दावा किये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका खारिज हो गई है. हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने अभ्यवेदन देने के बाद कार्यवाही के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया और याचिका दायर कर दी. (Jabalpur HC News)

NFHS Survey on Bundelkhand: नशे की गिरफ्त में बुंदेलखंड की महिलाएं, दमोह में तंबाकू और छतरपुर में शराब की हैं शौकीन

बुंदेलखंड की महिलाएं नशे की गिरफ्त में आ गई हैं. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS) में ये खुलासा हुआ है कि दमोह जिले की 16.1% महिलाएं तंबाकू और उससे बने उत्पादों का सेवन करती हैं. वहीं, छतरपुर जिले में 0.5% महिलाओं को शराब का सेवन काफी पसंद है.(NFHS Survey on Bundelkhand )

Elephant festival: पेंच टाइगर रिजर्व में हाथियों की खातिरदारी, दिये जा रहे लजीज व्यंजन और स्पेशल ट्रीटमेंट

पेंच टाइगर रिजर्व में हाथी महोत्सव का आयोजन हो रहा है. जिसमें गजराजो की मौज हैं. 6 दिनो तक चलने वाले इस महोत्सव में हाथियों को लजीज व्यंजन परोसे जा रहे हैं. साथ ही स्पेशल ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है. महावत हाथियों को नहलाने, तेल मालिश करने और उनके नाखून काटकर उन्हें सजा रहे हैं.(Elephant festival in Pench Tiger Teserve)

Bulldozer Run in Jabalpur: हिस्ट्रीशीटर अब्दुल रज्जाक के भाई के अवैध मकान पर चला बुलडोजर, हजारों वर्गफीट जमीन हुई मुक्त

जबलपुर में पुलिस-प्रशासन और नगर निगम की टीम ने हिस्ट्रीशीटर अब्दुल रज्जाक के भाई रियाज के अवैध मकान को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया. यह कार्रवाई ओमती थाना अंतर्गत रिपटा नया मोहल्ला में की गई. इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा.

Gang Rape In Morena: नाबालिग का अपहरण कर किया गैंगरेप, जीजा-साले सहित चार के खिलाफ केस दर्ज

मुरैना जिले में एक परिचित ने नाबालिग का उसके घर से अपहरण किया. फिर अपने जीजा और दो साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया. इस मामले में पुलिस की कार्रवाई बेहद असंवेदनशील रही. केस दर्ज करने के बजाए राजीनामा करवा दिया. जब मामला एडीजीपी राजेश चावला तक पहुंचा तब पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया. (Minor Girl kidnapped and Gang raped) (FIR against Four Rapist)

Bhopal Eunuch Fight: जब असली किन्नरों के हत्थे चढ़ा नकली किन्नर, फिर हुआ ऐसा हाल, वीडियो वायरल

भोपाल। राजधानी भोपाल में असली किन्नर ने नकली किन्नर की जमकर पिटाई कर दी. घटना श्यामला हिल्स थाना क्षेत्र में हुई. मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें देवी नाम का किन्नर कहते हुए दिख रहा है कि तू नकली किन्नर बनकर हम लोगों को बदनाम कर रहा है. दरअसल देवी किन्नर अपनी टीम के साथ बधाई पर निकला तो उसे एक युवक सड़क पर किन्नर की वेशभूषा में घूमता हुआ मिला.

MP urban bodies President Election: मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय के अध्यक्षों के चुनाव के लिए पार्षदों की बाड़ाबंदी

मध्य प्रदेश में जनपद और जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में सदस्यों की हुई बाड़ाबंदी की तस्वीर एक बार फिर नगर पालिका व नगर परिषद के अलावा नगर निगम के अध्यक्षों के चुनाव में नजर आ रही है. पार्षदों को प्रदेश और प्रदेश से बाहर नेताओं के पास ले जाकर परेड कराई जा रही है. (MP urban bodies President Election)

Floating Solar power plant: नर्मदा के ओंकारेश्वर बांध पर बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर एनर्जी प्लांट, एमपी को बिजली समस्या से मिलेगी निजात

मध्य प्रदेश के खंडवा में एक ऐसी संरचना तैयार की जा रही है, जिसे किसी अजूबे से कम नहीं कहा जा सकता है. नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध स्थित है, जिसपर दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर एनर्जी प्लांट (floating solar energy plant) तैयार किया जा रहा है. इस सोलर एनर्जी प्लांट प्रोजेक्ट को तैयार करने की लागत लगभग 3,000 करोड़ रुपये के आसपास है. इस सोलर पार्क के तैयार होते ही मध्यप्रदेश को बिजली की समस्या से निजात मिल जायेगी.