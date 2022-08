मुरैना। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है. वारदात को अंजाम पीड़िता के एक परिचित ने दिया है. पीड़िता परिजनों से साथ कैलारस थाने पहुंची. जहां पुलिस FIR दर्ज करने में आनाकाना करती रही. वहीं आरोपी पक्ष के लोग पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर पीड़िता के परिवार पर राजीनामा का दबाव बनाने लगे. राजीनामा हो भी गया. लेकिन जब मामला आला अधिकारियों तक पहुंचा तब कहीं जाकर चार आरोपियों पर FIR दर्ज की गई.

बहाने से बुलाकर किया अपहरण: घटना मुरैना जिले के कैलारस थाना क्षेत्र के हरलाल का पुरा गांव की है. यहां रहने वाली 15 साल की नाबालिग लड़की की दीवान यादव नाम के युवक से बातचीत होती थी. सोमवार-मंगलवार की रात 1 बजे दीवान ने फोन करके नाबालिग लड़की को घर के बाहर बुलाया. उसके बाहर आने पर दीवान ने अपने जीजा मंगल यादव, अनूप यादव और शेरा यादव के साथ नाबालिग का अपहरण कर लिया और उसे सुनसान इलाके में ले गए. जहां उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया.

MP Ashamed: जमानत पर में रिहा हुआ था Rape का आरोपी, अब पीड़िता से किया गैंगरेप

राजीनामा का बनाया दबाव: घर पहुंचने के बाद पीड़िता ने सारी बात परिजनों को बताई. उसके बाद परिजन पीड़िता को लेकर कैलारस थाने पहुंचे. लेकिन इसी बीच आरोपी पक्ष के लोगों का जमावड़ा थाने में हो गया. जिसमें आरोपी की सिफारिश करने वाले 7 सरपंच भी बताए गए हैं. 4 घंटे से ज्यादा समय तक पीड़िता और उसका परिवार पर राजीनामा का दबाव बनाया गया. राजीनामा के बाद दुष्कर्म पीड़िता को थाने से घर भेज दिया. लेकिन जब यह मामला एडीजीपी राजेश चावला तक पहुंचा तो पूरे महकमे में हड़कंप मच गया. दुष्कर्म पीड़िता को फिर से थाने में बुलाया गया और फिर चारों आरोपियों के खिलाफ अपहरण, छेड़छाड़, गैंगरेप, पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया.

(Minor Girl kidnapped and Gang raped) (FIR against Four Rapist) (Unsafe Girls in MP)