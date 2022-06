Bhopal Death: बैरागढ़ में ढही नाले की दीवार, हादसे में दो मजदूरों की मौत, तेज बहाव में बह गए गई लोग, रेस्क्यू जारी...

भोपाल। बैरागढ़ की पुरानी सिंधु टाकीज के पीछे नाले की टूटी दीवार के कारम काम कर रहे आधा दर्जन मजदूर घायल हो गए और दो की मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि पानी का बहाव तेज होने से काम कर रहे मजदूर पानी में बह गए. हादसे में 2 की मौत हो चुकी है और 6 लोग बह गए. नगर निगम आयुक्त केवीएस चौधरी बचाव दल के साथ मौके पर पहुंचे, साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है.

Digvijay Singh: पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के खिलाफ वकील ने दायर की याचिका, 23 जुलाई को ग्वालियर कोर्ट में पेशी, भाजपा-बजरंग दल पर लगाए थे आरोप

सांसद दिग्विजय सिंह (former CM Digvijay Singh) पर आरोप है कि उन्होंने भिंड में एक राजनीतिक कार्यक्रम में 31 अगस्त 2019 को पत्रकारों से बातचीत में बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप लगाए थे(Lawyer filed petition against former CM Digvijay Singh). इस मामले को लेकर दिग्विजय पर एक वकील की याचिका पर मानहानि का मामला दर्ज किया गया है. (Digvijay Singh appear in Gwalior Court on 23 july)

Uma Bharti Liquor Controversy: शराब की दुकान में भगवा झंडा देख भड़कीं उमा भारती, हनुमान जी के दर्शन करने पहुंची थी छिंदवाड़ा

पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती सोमवार को छिंदवाड़ा के जाम सांवली स्थित प्रसिद्ध चमत्कारी हनुमान मंदिर पहुंची. उमा भारती ने बजरंगबली की पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना कर आशीर्वाद लिया. शराबबंदी को लेकर मुखर रहने वाली उमा छिंदवाड़ा में भी एक्टिव दिखाई दीं और शराब की दुकान पर लगे भगवा झंडे को हटाने के निर्देश दिए स्थानीय पुलिस अधिकारियों को दिए.

Mayor Election Sagar MP : सागर महापौर के टिकट की घोषणा के बाद BJP में घमासान, विधायक ने बनाई दूरी, जमीनी कार्यकर्ता भी नाराज

सागर में काफी कशमकश के बाद सागर नगर निगम के महापौर पद पर भाजपा ने संगीता सुशील तिवारी को प्रत्याशी घोषित किया. लेकिन प्रत्याशी की घोषणा के साथ ही भाजपा में जमकर नाराजगी दिखाई दे रही है. खासकर सागर के बीजेपी विधायक शैलेंद्र जैन टिकट की घोषणा के बाद पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में नजर नहीं आए. वहीं दूसरी तरफ पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता,जो महापौर पद के दावेदार थे, वह भी टिकट घोषणा के बाद नदारद नजर आ रहे हैं.(Ruckus in Sagar BJP Mayor candidate) (Sagar BJP MLA made distance) (BJP ground workers also angry)

Agnipath Scheme Protest : कटनी में सेना में जाने की तैयार कर रहे छात्रों व NSUI ने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया

कटनी में अग्निपथ योजना के विरोध में एनएसयूआई के अलावा सेना में जाने की तैयार कर रहे सैकड़ों छात्रों ने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया. इसके बाद प्रधानमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा. (Students gheraoed SDM office Katni) (NSUI protest in Katni)

Agnipath Scheme Protest : जबलपुर में अग्निपथ योजना को लेकर जीआरपी अलर्ट, विभिन्न रेलवे स्टेशन पर संभाला मोर्चा

जबलपुर। भारत सरकार की अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना (Agnipath Scheme Protest) को लेकर कुछ संगठनों ने 20 जून को भारत बंद का आह्वान किया है. इसको लेकर मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है. वहीं सबसे ज्यादा एहतियात जबलपुर स्टेशन सहित सिहोरा, आधारताल और कटनी स्टेशन पर जीआरपी समेत आरपीएफ द्वारा सतर्कता (GRP, RPF on alert) बरती जा रही है. बीती 16 जून को युवाओं ने मध्यप्रदेश के कुछ जिलों में उपद्रव मचाया था. रेलवे स्टेशन से लेकर सड़को पर हंगामा किया था. इसी को देखते हुए जबलपुर रेलवे स्टेशन पर काफी पुलिस बल तैनात किया गया है (Agnipath scheme Protest in Jabalpur).

Agnipath Scheme Protest: ग्वालियर पुलिस ने उपद्रवी को किया गिरफ्तार, MP Local Body Election 2022 को लेकर वायरल कर रहा था भड़काऊ पोस्ट

अग्निपथ योजना के विरोध में निकाय चुनाव (MP Local Body Election 2022) को लेकर भडकाऊ पोस्ट करने वाले उपद्रवी को ग्वालियर पुलिस ने गिरफ्तार किया है. बता दें कि उपद्रव के बाद इस समय ग्वालियर प्रशासन अलर्ट पर है. (Agnipath Scheme Protest)

Agnipath Scheme Protest : इंदौर में अग्निपथ योजना को लेकर जीआरपी पुलिस अलर्ट, विभिन्न रेलवे स्टेशन पर संभाला मोर्चा

इंदौर। केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना (Agnipath scheme Protest in Indore) के विरोध में देशभर में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं. पिछले दिनों इंदौर के लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन (Laxmibai Railway Station) पर भी छात्रों ने जमकर हंगामा किया था. उसके बाद से पूरे देश में पुलिस काफी अलर्ट नजर आ रही है. इसी कड़ी में इंदौर जीआरपी (Indore GRP police alert) ने भी विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त बल तैनात किया है और सुरक्षा व्यवस्था को संभाला गया है.

Indore crime : रेप की झूठी शिकायत करने पुलिस थाने पहुंची महिला के खिलाफ ब्लेकमेलिंग की FIR

इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में एक महिला द्वारा युवक को रेप के झूठे केस में फंसाने के एवज में ब्लैकमेल किया जा रहा था. पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की महिला के खिलाफ ब्लैकमेलिंग सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया. (woman false complaint of rape) (FIR of blackmailing against woman)

Congress Demonstration: टिकट को लेकर कांग्रेस में घमासान, पीसीसी के सामने जलाया पुतला, चुनाव बहिष्कार की चेतावनी

कांग्रेस में टिकट वितरण के बाद कार्यकर्ताओं की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है. आज विदिशा से सैंकड़ो कार्यकर्ता भोपाल पीसीसी कार्यालय पहुंचे और स्थानीय कांग्रेस नेता की उपेक्षा कर टिकट नहीं देने का आरोप लगाया और जमकर नारेबाजी करते हुए पार्टी पदाधिकारी का पुतला फूंका. यही नहीं, प्रत्याशियों को लेकर भी नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है. भोपाल के जहांगीराबाद क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी यशवंत यादव का पब्लिक ने उस समय विरोध कर दिया, जब वह चुनाव प्रचार पर गए थे.