बैंड, बाजा और डंडों के साथ सजी-धजी महिलाओं की फाडू बारात, चौराहे पर खड़े लोग थर-थर कांपे - Baraat to teach drunkers lesson

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 20, 2024, 11:33 AM IST | Updated : May 20, 2024, 11:44 AM IST

जबलपुर के धनवंतरी नगर की अनोखी बारात ( Etv Bharat )

जबलपुर के धनवंतरी नगर की अनोखी बारात (ETV BHARAT) जबलपुर. मध्यप्रदेश के जबलपुर में इन दिनों रोज शाम एक अनोखी बारात निकल रही है. धनवंतरी नगर की इस बारात में बैंड है, बाजा है और हाथ में डंडे लिए हुए महिलाएं. दरअसल, ये बारात धनवंतरी नगर में शराबियों के होश ठिकाने लगाने के लिए निकाली जाती है. महिलाएं पुलिस के संरक्षण में ये बारात निकाली हैं जिससे सड़क को अपनी जागीर समझने वाले शराबियों को सबक सिखाया जा सके. इस वजह से निकाली जा रही अनोखी बारात रोजाना रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ये बारात निकाली जा रही है. बारात जबलपुर के मेडिकल कॉलेज के पास धनवंतरी नगर चौराहे के आसपास घूमती हुई नजर आती है. इस बारात के साथ पुलिस भी रहती है. दरअसल, इस बारात की शुरुआत सड़क पर खड़े होकर शराब पीने वालों की वजह से हुई है.

जबलपुर के धनवंतरी नगर की अनोखी बारात (ETV BHARAT) शराबियों से परेशान हैं महिलाएं बता दें कि धनवंतरी नगर चौराहे पर एक शराब दुकान है और इस शराब दुकान की वजह से सड़क पर शाम होते ही शराबियों की महफिल सज जाती है. यहां शराबी जमकर जाम टकराते हैं. सैकड़ों की तादाद में शराब पीने वाले छोटी-छोटी गुमटियों में खड़े हो जाते हैं और सड़क पर जाम लग जाता है. आने जाने वाले लोगों को इससे खासी परेशानी होती है. खासतौर पर महिलाओं को इस क्षेत्र से निकलने में समस्या का सामना करना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि यहां पर पुलिस का इंतजाम नहीं रहता लेकिन इसके बावजूद शराबखोरी करने वाले लोग नहीं मानते इसलिए थाना प्रभारी विनोद पाठक ने एक नया तरीका निकाला. पुलिस ने महिलाओं को थमाए डंडे इस क्षेत्र की कुछ साहसी महिलाओं के एक समूह को धनवंतरी नगर थाना प्रभारी ने इस मुहिम का हिस्सा बनाया है. पुलिस ने बाकायदा महिलाओं के हाथ में डंडे दिए हैं जो बैंड बाजा वालों के साथ सड़क पर गश्ती करते हुए निकलती हैं. जैसे ही महिलाओं की ये अनोखी बारात निकलती है, सड़क पर जाम लगाने वाले शराबी भाग निकलते हैं. अब इस पूरे इलाके में ट्रैफिक की समस्या के साथ ही सड़क पर शराबखोरी की समस्या भी खत्म हो गई है. Read more- 'मावा मटकी' 20 सालों से मुंह में घोल रही मिठास, गौर सालीवाडा के मीठे को दूर-दूर से चखने आते हैं लोग

जबलपुर पुलिस के उच्च अधिकारियों का कहना है कि उनका यह प्रयोग सफल रहा है. महिलाओं के हाथ में डंडे देखकर लोग खुद व खुद ट्रैफिक व्यवस्थाएं बनाने में मदद करने लगे हैं. हालांकि, यह प्रयोग अभी जबलपुर के एक क्षेत्र विशेष में किया गया है लेकिन यह समस्या जबलपुर के कई इलाकों में है. इसे लेकर गोरखपुर सीएसपी एचआर पांडे ने कहा, 'थाना प्रभारी पाठक जी की ये अनूठी पहल है, जो काफी सफल रही है.'

Last Updated : May 20, 2024, 11:44 AM IST