.

Agnipath Scheme Protest : जबलपुर में अग्निपथ योजना को लेकर जीआरपी अलर्ट, विभिन्न रेलवे स्टेशन पर संभाला मोर्चा Published on: 2 hours ago

Koo_Logo Versions

जबलपुर। भारत सरकार की अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना (Agnipath Scheme Protest) को लेकर कुछ संगठनों ने 20 जून को भारत बंद का आह्वान किया है. इसको लेकर मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है. वहीं सबसे ज्यादा एहतियात जबलपुर स्टेशन सहित सिहोरा, आधारताल और कटनी स्टेशन पर जीआरपी समेत आरपीएफ द्वारा सतर्कता (GRP, RPF on alert) बरती जा रही है. बीती 16 जून को युवाओं ने मध्यप्रदेश के कुछ जिलों में उपद्रव मचाया था. रेलवे स्टेशन से लेकर सड़को पर हंगामा किया था. इसी को देखते हुए जबलपुर रेलवे स्टेशन पर काफी पुलिस बल तैनात किया गया है (Agnipath scheme Protest in Jabalpur). इसमें आरपीएफ और जीआरपी का 150 बल भी है जो स्टेशन पर बिना टिकट चेक किए किसी भी व्यक्ति को एंट्री नहीं करने दे रहा है. साथ ही रेलवे स्टेशन के हर एंट्री पाइंट को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत किया गया है. जीआरपी थाना प्रभारी सुनील हेमा का कहना है कि सोमवार बंद के आह्वान की सूचना पर पुलिस अलर्ट मोड में है. सुरक्षा और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है. एक दिन पूर्व से ही सभी मुख्य मार्ग पर बलों की तैनाती कर दी गई है साथ ही पेट्रोलिंग भी जारी है. (GRP alert regarding Agnipath scheme in Jabalpur)