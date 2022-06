MP Civic Election: 7 शहरों में निकाय चुनाव लड़ेगी ओवैसी की पार्टी, भोपाल, इंदौर, जबलपुर का नाम शामिल

एआईएमआईएम निकाय चुनाव के जरिए मध्य प्रदेश में अपने चुनावी सफर की शुरूआत करने जा रही है. निकाय चुनाव में पार्टी 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी. इन 7 सीटों के नाम का भी ऐलान कर दिया गया है.

MP Municipal Corporation Election: कांग्रेस में टिकटों पर मंथन, जल्द आएगी पहली सूची, कमलनाथ बोले किसी के साथ अन्याय हुआ तो करूंगा पुर्नविचार

मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय चुनावों के लेकर तैयारियां जोरों पर हैं. टिकट को लेकर मंथन जारी है, माना जा रहा है कि शुक्रवार रात तक कांग्रेस से उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी जाएगी. इसको लेकर कमलनाथ के निवास पर मंथन हुआ, जिसमें कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे.

Jyotiraditya Scindia in Gwalior: टिकट की दावेदारी के लिए महल पहुंचे कार्यकर्ता, सिंधिया के पास सैकड़ों इकट्ठे हुए बायोडाटा

नगरीय निकाय चुनावों में टिकट की दावेदारी को लेकर हर कोई मशक्कत कर रहा है. ग्वालियर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने महल में कार्यकर्ताओं का दरबार लगाया और उन सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जो पार्षद पद की दावेदारी कर रहे हैं. सिंधिया के हाथ में लगभग 1000 से अधिक बायोडाटा पहुंच गए हैं.

Medical Leave के बदले VRS: चुनावी दौर में मेडिकल बोर्ड पर सवाल खड़े करते कलेक्टर के आदेश

भिंड और रीवा कलेक्टर का एक आदेश अधिकारी और कर्मचारियों में चर्चा का विषय बना हुआ. कलेक्टर ने ऐसे कर्मचारियों से सख्ती से निपटने के लिए एक लेटर जारी किया है, जो मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर खुद को बीमार बताकर चुनाव में ड्यूटी से बचना चाहते हैं. आदेश में चुनाव के समय बीमारी का प्रमाण पत्र लगाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का फरमान कलेक्टर द्वारा जारी किया गया है.

Panchayat Election: मंत्री पुत्र आजमा रहे हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाग्य, वन मंत्री बोले मंत्री का बेटा होना पाप नहीं

त्रिस्तरीय चुनावों में हर कोई अपना भाग्य आजमाना चाहता है, चाहे किसी पार्टी का सिंबल मिले या नहीं. शिवपुरी पहुंचे वन मंत्री विजय शाह ने बताया कि उनके पुत्र दिव्यादित्य ने खण्डवा जिला पंचायत के वार्ड नं 14 से जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन दाखिल किया है. हालांकि कुछ दिन पहले एमपी पहुंचे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि भाजपा में परिवारवाद नहीं चलेगा. विजय शाह ने कहा कि मंत्री का बेटा होने में उसकी तो कोई गलती नहीं है.

Jaggi Vasudev Bhopal Visit: आज भोपाल आएंगे सद्गुरू जग्गी वासुदेव, मिट्टी बचाओ कार्यक्रम में होंगे शामिल, भोपाल के ट्रैफिक रूट में बदलाव, इन मार्गों पर जाने से बचें

ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरू मिट्टी बचाओ (Save Soil campaign) अभियान के तहत आज शाम को राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड आ रहे हैं. वे अभियान के संबंध में अपने विचार भी व्यक्त करेंगे. उनके कार्यक्रम के चलते ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है. (Jaggi Vasudev Bhopal Visit) (Save Soil Program in bhopal)

Indore Leopard Terror: परिवार के साथ सो रही बच्ची को उठाकर भागा तेंदुआ, पिता का संघर्ष भी न आया काम, बच्ची की मौत

घर के बाहर अपने माता-पिता के साथ सो रही 7 साल की बच्ची को तेंदुआ उठा ले गया. बच्ची को घायल अवस्था में परिजनों ने लाठी ,डंडों से तेंदुए से संघर्ष के बाद छुड़ा लिया. इलाज बच्ची को लेकर परिजन हॉस्पिटल पहुंचे. यहां उसकी मौत हो गई.

Ganga Dussehra 2022: महाकाल के आंगन में निभाई गई परंपरा, तपती धूप में 16 घंटे तक लगातार महिलाओं ने की नृत्य साधना

गंगा दशहरा 2022 के अवसर पर तपती धूप में उज्जैन के भगवान महाकाल के दरबार में बच्चियों से लेकर महिलाओं ने नृत्य साधना की, इस दौरान हर कोई ये शानदार प्रस्तुति देख कर हैरान था. (Ganga Dussehra 2022)

Murder In Suspicion Of Theft : चोरी के शक में युवक को घर से उठाकर ले गए, फिर पीट-पीटकर मार डाला

उमरिया जिले के एक गांव में कुछ लोगों ने चोरी के शक में एक युवक को इतना पीटा कि उसकी मौके पर मौत हो गई. पुलिस जब तक मौके पर पहुंची युवक की मौत हो चुकी थी. पुलिस ने हत्या के छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. (What kind of cruelty suspicion of theft) (On suspicion of theft took young man out of house) (suspicion of theft thrashed him to death)

indore: ट्रेन में चोरी करने वाला गिरोह गिरफ्तार, वारदात के बाद कार से हो जाते थे फरार

इंदौर रेलवे पुलिस (Indore Railway Police News) ने ट्रेन में चोरी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार गिरफ्तार किया है. ये आरोपी ट्रेन में चढ़कर वारदात को अंजाम देते थे, और जब काम हो जाता था तो उज्जैन में उतकर कार से फरार हो जाते थे.