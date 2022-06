उमरिया। उमरिया जिले के मानपुर थाना अंतर्गत दुलहरा गांव में एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसमें कुछ लोगों ने हैवानियत की हद पार कर दी. कानून व्यवस्था से ऊपर उठकर खुद ही चोरी के संदेह में युवक को उठा लिया. उसे थर्ड डिग्री टॉर्चर किया. पूछताछ के नाम पर उसकी ऐसी बेदम पिटाई कर दी कि उसकी मौत हो गई. पुलिस जब तक पहुंचती, युवक को अस्पताल पहुंचाती, तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

चोरी के शक में पीटकर मार डाला

युवक को घर से उठा लाए हमलावर : पुलिस के अनुसार चोरी के संदेह में लक्ष्मी कुशवाहा नाम के एक युवक को पहले तो कुछ लोग उठा लेते हैं और उससे सच्चाई उगलवाने के नाम पर बेदम पिटाई करते हैं. इसके चलते युवक की मौत हो जाती है. खटीक परिवार में कुछ माह पहले चोरी की वारदात हुई थी. चोरी का शक युवक पर था.

परिजनों की पीड़ा कौन समझेगा : संदेह के चलते लक्ष्मी कुशवाहा नाम के इस युवक को उसके नाना के घर से शहडोल जिले के पौड़ी से कुछ लोग उठाकर ले गए. उसके परिजनों से भी अभद्रता की. लक्ष्मी कुशवाहा से चोरी का सच उगलवाने के नाम पर उसके साथ बर्बरता की गई. लक्ष्मी की बेदम पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई. अपने जवान बेटे की मौत से परिजन आहत हैं.

पुलिस जांच में जुटी : घटना की सूचना मिलते ही आननफानन में मानपुर पुलिस मौके पर पहुंची और तड़पते युवक को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया, लेकिन लक्ष्मी कुशवाहा को बचाया नहीं जा सका. इलाज शुरू होने से पहले ही लक्ष्मी ने दम तोड़ दिया. इस मामले को लेकर उमरिया एसपी प्रमोद कुमार सिन्हा ने बताया है कि एक युवक के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की है, जिसकी बाद में मौत हो गई है. इस घटना पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है, और आरोपियों को हिरासत में लेकर पुलिस जांच में जुट गई है.