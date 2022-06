भोपाल। 100 दिनों की यात्रा के 79 वें दिन सद्गुरु जग्गी वासुदेव (Sadhguru jaggi vasudev) आज गुरूवार को भोपाल पहुंचेंगे. राजधानी के माेतीलाल नेहरू स्टेडियम (Motilal Nehru Stadium) में शाम 5:30 बजे मिट्टी बचाओ जन जागरण कार्यक्रम हाेगा. जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, कई नेता और बड़ी संख्या में लाेग शामिल हाेंगे. कार्यक्रम के चलते पुलिस ने ट्रैफिक का विशेष इंतजाम किया है. कुछ मार्ग परिवर्तित रहेंगे. हम आपको बता दें कि मिट्टी बचाने (Save Soil campaign) के लिए 30 हजार किलोमीटर की अकेले मोटरसाइकिल यात्रा पर निकले सद्गुरु ने अपनी यात्रा 21 मार्च को लंदन से शुरू की थी. उसी के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री सद्गुरु का स्वागत करेंगे. आज राजधानी के ट्रैफिक रूट में कुछ बदलाव किए गए हैं.

ऐसा रहेगा ट्रैफिक रूट

आज शाम इस तरह रहेगी शहर ट्राफिक व्यवस्था: डीबी माॅल तिराहे से जेल मुख्यालय रोटरी होकर कंट्रोल रूम तिराहे की ओर जाने वाला सामान्य यातायात दोपहर 5 बजे से आवश्यकतानुसार परिवर्तित रहेगा. सामान्य जीप/कार डीबी माॅल तिराहे से मैदा मिल, जिन्सी धर्मकांटा होकर पुराने भोपाल की ओर अपने गन्तव्य की ओर जा सकेंगे. इसी तरह से पुलिस मुख्यालय तिराहे से पुराना पुलिस कंट्रोल रूम होकर गांधी पार्क तिराहा, रोशनपुरा की ओर सामान्य यातायात प्रतिबंधित रहेगा. पुराना मछलीघर तिराहे से गांधीपार्क तिराहे की ओर आवागमन भी बाधित रहेगा.

भारत टाॅकीज जाने वाले यहां से जा सकेंगे: शाम 5 बजे से रोशनपुरा से भारत टाॅकीज की ओर जाने वाले दो पहिया एवं चार पहिया वाहन बाणगंगा, मछलीघर, खटलापुरा, पीएचक्यू तिराहा, लिली टाॅकीज होते हुए भारत टाॅकीज की ओर जा सकेंगे. टीटी नगर से रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड की ओर जाने वाली मिनी बसें एवं बड़ी बसें अपैक्स बैंक, लिंक रोड नंबर-1 से होते हुये बोर्ड ऑफिस चैराहा, मैंदा मिल, जिंसी धर्मकाॅटा, ऐशबाग फाटक से होकर भारत टाॅकीज होते हुए अपने गंतव्य स्थान तक जा सकेगी. भारत टाॅकीज से रोशनपुरा की ओर जाने वाले दो पहिया एवं चार पहिया वाहन लिली टाॅकीज पीएचक्यू तिराहा, खटलापुरा, मछलीघर, बाणगंगा, होते हुए रोशनपुरा की ओर जाएंगे. बस स्टेण्ड, रेलवे स्टेशन से टीटी नगर, न्यू मार्केट की ओर आने वाली मिनी बसें एवं बड़ी बसें भारत टाॅकीज से होते हुए ऐशबाग फाटक, पुल बोगदा, धर्मकाॅटा, मैदा मिल, बोर्ड ऑफिस चैराहे से होते हुऐ अपने गंतव्य स्थान तक जा सकेंगी.

Ganga Dashami In Ujjain : गंगा दशमी पर संतों की पेशवाई निकली तो उज्जैन में दिखा सिंहस्थ जैसा नजारा

मोतीलाल लाल नेहरू स्टेडियम में ऐसी रहेगी पार्किंग व्यवस्था : कार्यक्रम में आने वाले वीआईपी लोगों के वाहनों का प्रवेश सत्कार द्वार से होगा. स्टेडियम कांच गेट के सामने एवं पार्किंग में पार्क किये जा सकेंगे. मीडिया वाहन एवं अन्य कार्यकताओं का प्रवेश विजय द्वार से रहेगा. उनके दो पहिया वाहन लाल परेड ग्राउंड के बाहर वाले मैदान में एवं हार्स राईडिंग मैदान में पार्क किये जा सकेंगे. इसी तरह कार्यक्रम मे आने कार्यकर्ताओं कके वाहन लाल परेड मैदान में बाहर पार्क किए जाएंगे. कार्यकर्ताओं को लेकर आने वाली बसें लाल परेड मैदान के बाहर पार्क की जा सकेंगी. अनुमति प्राप्त सभी प्रकार के माल वाहक और भारी वाहनों का प्रवेश भी कार्यक्रम स्थल की ओर आने वाले मार्ग डीबी माॅल तिराहे से जेल मुख्यालय रोटरी की ओर, लिली चौराहे से पुलिस मुख्यालय की ओर, रोशनपुरा से गांधी पार्क तिराहे की ओर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. यह डायवर्सन व्यवस्था मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम समाप्त होने तक जारी रहेगी.

(Sadguru Jaggi Vasudev Bhopal visit) (Save Soil Program in bhopal) (Change in bhopal traffic route on arrival of Sadguru)