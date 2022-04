भगवा रंग में रंगा इंदौर: सफाई में अव्वल सिटी ने बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक साथ इतने घरों पर लहराया झंडा

स्वच्छता के लिए मशहूर इंदौर ने अपने नाम एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया है. दरअसल गुड़ी पड़वा के अवसर पर शहर के हर घर पर भगवा रंग का झंडा फहराया गया, जिसमें लाखों की तादाद में घरों ने हिस्सा लिया. लाखों की संख्या में भगवा झंडे फहराने के बाद इंदौर का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है. (record of hoisting saffron flag in indore)

इंदौर में पकड़ाया सट्टा : IPL मैच का सट्टा लगवा रहे सटोरिए गिरफ्तार, लाखों रुपये का मिला हिसाब-किताब

इंदौर में आईपीएल मैच का ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले आरोपी को क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इनके पास से 4 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 1 पेनड्राइव व 17 हजार नकदी बरामद हुई है. पुलिस को एक कॉपी भी मिली है जिसमें लाखों रुपये का हिसाब है. (indore crime branch police action in online Betting business IPL match)

ये क्या ... इंदौर आ रहे मध्यप्रदेश कांग्रेस के प्रभारी मुकुल वासनिक की सुरक्षा को लेकर क्यों परेशान हैं बीजेपी

इंदौर के सियासी हलकों से चौंकाने वाला सामने आया है. दरअसल, कांग्रेस के मध्यप्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक इंदौर दौरे पर आ रहे हैं. इसलिए बीजेपी ने एसपी से मुलाकात कर कांग्रेस के मुकुल वासनिक को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है. इस बारे में बाकायदा एसपी को एक ज्ञापन सौंपा गया है. (MP Congress incharge Mukul Wasnik) ( Why BJP worried about security of vasnik)

संदिग्ध हालात में कैदी की मौत, खंडवा जेल पर परिजनों का हंगामा, हत्या की आशंका जताते हुए मजिस्ट्रियल जांच की मांग की

खंडवा जिला जेल में बंद एक कैदी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई. मृतक रमेश पासी को भरण पोषण के मामले में बुरहानपुर पुलिस ने खंडवा जेल भेजा था. मौत के बाद शनिवार को मृतक के परिजन शव लेने जिला अस्पताल पहुंचे. जहां उन्होंने जमकर हंगामा किया और जेल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की.

जबलपुर में भगवा झंडे के अपमान पर बवाल, नगर निगम के कर्मचारियों से भिड़े हिंदू संगठन, जमकर हुई मारपीट

जबलपुर में निगम सफाईकर्मियों द्वारा बड़ा फुहारा में लगाए गए भगवा झंडों को उतारकर कचरा वाहन में डाल देने के मामले ने तूल पकड़ लिया. झंडे उतारने और उन्हें कचरा वाहन में रखकर ले जाने की सूचना पर हिंदूवादी संगठन मौके पर जमा हो गए.

नर्सिंग कॉलेजों को लेकर ग्वालियर हाईकोर्ट सख्त! रजिस्ट्रार से कहा- गड़बड़ बंद करवाओ, नहीं तो सामने आएगा व्यापमं से भी बड़ा घोटाला

प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में नर्सिंग कॉलेजों में छात्रों के प्रवेश को लेकर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने चिंता जाहिर की है. साथ ही कोर्ट ने रजिस्ट्रार से कहा यह गड़बड़ बंद करवाओ, नहीं तो यह व्यापमं से बड़ा घोटाला सामने आएगा. (gwalior high court Bench)

भव्य आतिशबाजी के साथ हुआ नववर्ष का स्वागत, छिंदवाड़ा में चौक चौराहों पर महिलाओं ने तिलक लगाकर दी बधाइयां

गुड़ी पड़वा पर गुड़ी की पूजा की जाती है, और पूरन पोली विशेष रूप से खाई जाती है. एक और परंपरा इस त्योहार से जुड़ी हैं, वो है नीम की पत्तियां चबाने की. ये बहुत ही प्राचीन परंपरा है, जिसे आज भी निभाया जाता है. इस साल कोरोना केस में कमी आने की वजह से लोगों ने धूमधाम से गुड़ी पड़वा मनाया.

उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह: राज्यपाल मंगुभाई ने छात्रों को दी डिग्रियां, बोले अपने ज्ञान को आचरण में शामिल करें छात्र

उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय के 26वां दीक्षान्त समारोह शनिवार को सम्पन्न हुआ. समारोह में राज्यपाल मंगू भाई पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, पूर्व मंत्री पारस जैन, सांसद अनिल फ़िरोजिया कुलपति अखिलेश कुमार पांडेय के साथ विश्व विद्यालय के प्रोफेसर मौजूद रहे. दीक्षांत समारोह में छात्रों को डिग्रिया, स्वर्ण और रजत पदक प्रदान किए गए. (convocation ceremony at Vikram University Ujjain)

सीहोर जिले में जंगल की भूमि पर काटे जा रहे खेत, इसमें कहीं वन विभाग के अफसरों की मिलीभगत तो नहीं

मध्यप्रदेश में वनों का क्षेत्रफल लगातार कम होता जा रहा है. वनों में पेड़ों की संख्या भी लगातार कम हो रही है. वनों पर लगातार माफिया कब्जा कर रहे हैं. ऐसा ही मामला सीहोर जिले से सामने आ रहा है, जहां कुछ लोग वन भूमि पर कब्जा कर रहे हैं. ये लोग जंगल की जमीन को समतल कर खेती करने की तैयारी कर रहे हैं. वन विभाग के आला अफसर इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे. (mafia occupation of forest land)

एनएसयूआई का अनूठा विरोध प्रदर्शन, PEB के बाहर लगाए बोर्ड, नाम रखा घोटाला घर, व्यापमं चौराहे का नाम भी बदला

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ( PEB) लगातार विवादों में है. पीईबी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में धांधली के आरोप हैं. परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर एनएसयूआई ने शनिवार को पीईबी पहुंचकर अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया.