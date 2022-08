भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आगामी 5 अगस्त को महंगाई के खिलाफ राजभवन घेराव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने बैठक बुलाई. जिसमें स्थानीय विधायक और बड़े नेता ही नहीं पहुंचे. बैठक शुरू होने के बाद कांग्रेस पदाधिकारी, स्थानीय विधायकों और पार्षदों का इंतजार करते रहे. पदाधिकारियों के मुताबिक बैठक को लेकर पहले ही सभी को जानकारी दे दी गई थी. हालांकि उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को सभी शामिल होंगे.

5 अगस्त को कांग्रेस का धरना प्रदर्शन

5 अगस्त को राजभवन का घेराव करेगी कांग्रेस: देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी लगाए जाने के विरोध में कांग्रेस अपनी आवाज बुलंद करेगी. मध्यप्रदेश सहित देश भर में 5 अगस्त को कांग्रेस धरना प्रदर्शन करने जा रही है. राजधानी भोपाल में कांग्रेस राजभवन का घेराव करेगी. इसकी तैयारियों को लेकर कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में भोपाल के कांग्रेस विधायकों, पार्षदों और जिला स्तर के सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया. लेकिन बैठक में एक भी विधायक नहीं पहुंचा. वहीं गिने-चुने पार्षद ही बैठक में शामिल हुए.

एमपी में बिजली संकट: बिजली घरों का किया घेराव कर ऊर्जा मंत्री के गृह नगर में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन

कांग्रेस पदाधिकारी ने दी सफाई-व्यस्तता की वजह से नहीं आए: संगठन प्रभारी चंद्र प्रभाष शेखर से कांग्रेस विधायकों और पार्षदों के बैठक में शामिल न होने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि ''उनकी सभी से पहले ही बात हो गई थी. बैठक की सूचना एक दिन पहले ही दी गई थी, लेकिन व्यवस्तता की वजह से वे शामिल नहीं हो पाए. लेकिन सभी 5 अगस्त के धरना-प्रदर्शन की तैयारियों में जुटे हैं''. बैठक में 5 अगस्त के धरना प्रदर्शन के अलावा जिलों में निकलने वाली 75 किलोमीटर यात्रा (Congress 75 kilometer Yatra) को लेकर भी चर्चा की गई.

