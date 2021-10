चुनावी जनसभा में गरजे 'नाथ', शिव'राज' पर उठाए सवाल, बोले- जनता को धोखा दिया, माफी मांगें सीएम

रैगांव विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार को पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने शिवराज सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए, और सीएम को जनता से माफी मांगने को कहा.

केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ निहंग सिख अमन सिंह का फोटो वायरल, सिंघू बॉर्डर पर हुई हत्या में है आरोपी

सिंघू बार्डर पर एक व्यक्ति की बेरहमी के साथ कत्ल करन वाले निहंग ग्रुप का नेता बाबा अमन सिंह की फोटो भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. वायरल हो रही तस्वीर में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी निहंग के साथ दिखाई दे रहे हैं. इस तस्वीर के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारे में भूचाल सा आ गया है.

ईद-मिलाद-उन-नबी पर जुलूस निकालने को लेकर बवाल! पुलिस ने किया लाठीचार्ज

ईद मिलादुन्नबी को लेकर धार में वर्ग विशेष के सैकड़ों युवकों और पुलिस के बीच जुलूस निकालने को लेकर झड़प हो गई. यह झड़प हाथापाई तक पहुंच गई. जिसके चलते पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया.

अनोखा प्रदर्शन: कांग्रेसियों ने पीएम मोदी और सीएम शिवराज का मुखौटा पहनकर बांटे गुलाब के फूल

राजधानी भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन (Unique Performance by Congress Workers) किया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने आए लोगों को गूलाब के फूल बांटे. कांग्रेसियों ने कहा कि यह प्रदर्शन पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों (Rising Prices of Petrol, Diesel and LPG) को लेकर है.

'बिजली के झटके' से बचाने के लिए 20,700 करोड़ की सब्सिडी, Shivraj Cabinet का बड़ा फैसला

शिवराज सरकार ने बिजली के बढ़े हुए दामों से लोगों को राहत देने का फैसला किया है. कैबिनेट ने कुल 20,700 करोड़ की सब्सिडी देने का निर्णय किया है. ये राहत किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगी.

भिंड में कालाबाजारीः पुलिस ने पकड़ी 640 बोरी अवैध DAP, किसानों को महंगे दामों पर बेच रहे थे खाद माफिया

जिले में बीते एक महीने से डीएपी खाद की किल्लत के चलते मुनफा खोर व्यापारी सक्रिय हो कर 300 रुपये 400 अधिक मूल्य में डीएपी खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं. मुनाफा खोरी की लगातार सूचना पर खाद माफिया पर पुलिस ने शिकंजा कसते हुए छापामार कार्रवाई की.

डांस फ्लोर पर नाचते-नाचते फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मौत, दिल का दौरा पड़ने से हुआ हादसा

भोपाल में डॉक्टरों के मिलन समारोह में शरीक होने गए फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर सीएस जैन डांस फ्लोर पर नाचते-नाचते गिर पड़े और दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई. उनकी इस मौत से हर कोई हैरान है.

आम जैसे चूस डाली हमको महंगाई, हम तो आम जनता जियें कैसे भाई...

शहडोल में महंगाई की मार से आम जनता त्रस्त है. आलम ये है कि इस बढ़ती महंगाई का दर्द आम जनता पर साफ देखने को मिल रहा है. महंगाई की बात हो तो कोई बातों ही बातों में गुस्सा निकाल दे रहा है. कोई सरकार को कोस रहा है, तो कोई अपनी लाचारी बता रहा है. इस बढ़ती महंगाई को देखते हुए, शहडोल जिले के सिंहपुर गांव के रहने वाले एक कवि मृगेंद्र श्रीवास्तव 'तन्हा' ने लोकगीत लिखकर और उसे बेहद ही रोचक तरीके से गाकर महंगाई का असर किस तरह से आम लोगों पर पड़ रहा है. इस आदिवासी बाहुल्य जिले की जनता किस तरह से परेशान है. उसे बताने की कोशिश की है. सुनिए आप भी ये रोचक लोकगीत.

जानवरों के लिए कृत्रिम पैर बनाने वाला पहला राज्य बना MP, सरकार ने स्वीकृत किया बजट

जबलपुर के नाना जी देशमुख विश्वविद्यालय (Nana Ji Deshmukh University) में जानवरों को आर्टिफिशियल पैर (Artificial Leg) लगाने के लिए मंडी विपणन ने 2 करोड़ 17 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं. बताया जा रहा है कि मध्यप्रदेश के जबलपुर में देश का पहला ऐसा सेंटर (Artificial Leg Center Jabalpur) बन रहा है, जहां जानवरों के लिए कृत्रिम पैर बनाए जाएंगे.

मध्यप्रदेश की सबसे बड़ी गुड़ मंडी में नए गुड़ की आवक शुरू, जानें क्या रहा भाव

आज से गुड़ की खरीद बिक्री शुरू कर दी गई है. गुड़ के लिए व्यापारियों ने बढ़-चढ़कर बोली लगाई. गुड़ की पहली बोली 3600 रुपये प्रति क्विंटल लगाई गई.